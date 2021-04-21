Настя Ивлеева выпустит чипсы «Изи пизи» и энергетик «Чича-бум»

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева выпустит собственные чипсы, энергетический напиток и шоколад.

Развитием ее брендов займется ООО «Коленки пчелы», которое Ивлеева с двумя партнерами зарегистрировали в феврале. Об этом сообщают «Ведомости».

«Все знают меня как чипсоеда — это мой любимый снек. Выпускать собственные чипсы — органичное для меня решение», — сказала блогер изданию.

В ближайшие дни «Коленки пчелы» подаст на регистрацию в Роспатент товарные знаки «Изи пизи» для чипсов (в переводе с английского easy peasy — «проще простого») и «Чича-бум» для энергетика. Название бренда для шоколада пока не раскрывается.

Инвестировать партнеры будут пропорционально долям в ООО «Коленки пчелы». Ивлеевой в ООО принадлежит 45%, а у Клочкова и Виталиуса Паулюса — по 27,5%.

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