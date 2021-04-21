Новости Шоубиз

Настя Ивлеева выпустит чипсы «Изи пизи» и энергетик «Чича-бум»

Автор Эвелина Никанорова 23
Настя Ивлеева выпустит чипсы «Изи пизи» и энергетик «Чича-бум»

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева выпустит собственные чипсы, энергетический напиток и шоколад.

Развитием ее брендов займется ООО «Коленки пчелы», которое Ивлеева с двумя партнерами зарегистрировали в феврале. Об этом сообщают «Ведомости».

«Все знают меня как чипсоеда — это мой любимый снек. Выпускать собственные чипсы — органичное для меня решение», — сказала блогер изданию.

В ближайшие дни «Коленки пчелы» подаст на регистрацию в Роспатент товарные знаки «Изи пизи» для чипсов (в переводе с английского easy peasy — «проще простого») и «Чича-бум» для энергетика. Название бренда для шоколада пока не раскрывается.

Инвестировать партнеры будут пропорционально долям в ООО «Коленки пчелы». Ивлеевой в ООО принадлежит 45%, а у Клочкова и Виталиуса Паулюса — по 27,5%.

Источник

Еще больше новостей шоубиза – по ссылке.

Метки:

Актуальные новости

За нарушение правил изоляции грозят штрафы

За нарушение правил изоляции грозят штрафы

Автор RUSRADIO LT
Альбом «Сохрани мою речь навсегда»

Послушайте трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда» к 130-летию Мандельштама

Автор Эвелина Никанорова
Правительство Финляндии продолжает подготовку закона о введении комендантского часа

Правительство Финляндии продолжает подготовку закона о введении комендантского часа

Автор RUSRADIO LT
Великий Гэтсби

По «Великому Гэтсби» снимут телесериал

Автор Эвелина Никанорова
Вячеслав Бутусов

Вячеслав Бутусов спел зловещий ремикс «Гудбай, Америка»

Автор Эвелина Никанорова
Спасатели просят рыбаков не рисковать жизнью

Спасатели просят рыбаков не рисковать жизнью

Автор RUSRADIO LT
Мэрия Вильнюса предложила сохранить рождественские елки

Мэрия Вильнюса предложила сохранить рождественские елки

Автор RUSRADIO LT
Анкеты Департамента статистики заполнили около 60 тысяч человек

Анкеты Департамента статистики заполнили около 60 тысяч человек

Автор Анжелика Орлёнок
Валерия

Валерия представила песню на музыку и слова Фадеева

Автор Эвелина Никанорова