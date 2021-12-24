Рождество и Новый Год

Наступление Рождества – время ожидания добрых чудес

Автор Анжелика Орлёнок
Наступление Рождества &#8211; время ожидания добрых чудес
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Наступление Рождества – время радостного ожидания добрых чудес. Сегодня в Литве отмечают Кучос, Рождественский Сочельник. А затем наступает Рождество.

Наступление Рождества &#8211; время ожидания добрых чудес

Рождество – один из важнейших христианских праздников. Католики отмечают его 25 декабря. Почти в полуторасотне стран мира Рождество является Государственным праздником. С давних пор в преддверии Рождества, и в сам праздничный день, в костелах проходят торжественные богослужения, в которых вспоминается история о рождении Девой Марией младенца Иисуса Христа, Сына Божьего.

Рождество начинают отмечать с первой звездой. По легенде, именно ее появление стало для всего мира известием о рождении младенца Иисуса. А повествование о том, как три волхва, узнавшие о появлении Сына Божьего, поднесли Ему дары – золото, ладан и смирну, легло в основу традиции дарить в этот день подарки друг другу. Ёлочка в этот праздник – символ райского дерева и вечной жизни, которую обретает человек через рождение Иисуса Христа.

В наши дни одним из участников праздника в семьях с детьми стал Санта Клаус

Наступление Рождества &#8211; время ожидания добрых чудес

К слову, это не какой-то мифический образ, а реально существовавший человек. Звали его св. Николай, и родился он в III в. в византийском городе Патаре на территории нынешней Турции. Мальчик с детства отличался тем, что помогал каждому, кто попал в беду. И от этого окружающие его люди тоже оттаивали сердцем, становились добрее. Известно, что во взрослом возрасте Николай спас трех дочерей обнищавшего старика от бесчестья. Трижды тёмной ночью он подкидывал в окно дома кошельки с золотыми монетами. Благодаря этому  у старика появилось приданое для его троих дочерей, и он смог выдать их замуж за достойных людей.

Позже Николай стал епископом, и, как и прежде, служил людям. Известно множество историй, связанных с тем, как Николай выручал попавших в беду. Спустя годы почитание святого Николая распространилось по всему христианскому миру. Примерно в Х веке в Кельне появилась традиция раздавать ученикам церковно-приходской школы гостинцы 6 декабря, в честь святого Николая. К тому времени он уже почитался на Западе как покровитель детей. Затем традиция распространилась дальше. Дети стали вешать в доме башмачки или чулочки, чтобы св. Николаю было куда положить подарок. А в XIX в. епископ-чудотворец преобразился в несколько иной персонаж, по-прежнему несущий дары и радость детям. Благодаря всевозможным народным легендам и традициям разных стран святой Николай стал называться либо «Отцом Рождества», либо «Рождественским дедом». Он изображался в виде гнома и старика, приобрел различных спутников. Да и перебрался из средиземноморского города в арктическую Лапландию.

Однако как бы не видоизменялась форма отмечания этого праздника, главная составляющая настоящего Рождества, конечно же, – мир в доме и любовь к своим близким.

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