Наталья Подольская лечит душу с песней про маму

– Нет ничего в мире важнее любви, – написала Наталья Подольская в своем инстаграме. – Любви к маме, маме-Богородице, маме-Родине, к детям, которым ты – мама! Это самая чистая и бескомпромиссная любовь. Это важно. Я верю, что музыка лечит душу. И помогает и в веселые времена, и в трудные. Я посвящаю эту песню своей маме, и каждый может посвятить своей. Я люблю вас, люди! Я сопереживаю каждый день! Храни нас Господь.