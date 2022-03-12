Музыкальная новинка

Наталья Подольская лечит душу с песней про маму

Автор Эвелина Никанорова

Наталья Подольская представила новый сингл «Мама». По словам исполнительницы, эту композицию она посвятила своей маме.

– Нет ничего в мире важнее любви, – написала Наталья Подольская в своем инстаграме. – Любви к маме, маме-Богородице, маме-Родине, к детям, которым ты – мама! Это самая чистая и бескомпромиссная любовь. Это важно. Я верю, что музыка лечит душу. И помогает и в веселые времена, и в трудные. Я посвящаю эту песню своей маме, и каждый может посвятить своей. Я люблю вас, люди! Я сопереживаю каждый день! Храни нас Господь.

Источник: InterMedia

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