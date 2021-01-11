Наташа Королева выпустила клип «‎Гори Гори»

Певица Наташа Королева представила новый клип на песню «‎ Гори Гори » . В записи композиции, а также и в съемках ролика принял участие ее муж Сергей Глушко.

«‎В моей жизни все песни появляются неспроста, в нужное время и в нужный час.Мы – оптимисты, поэтому и лейтмотив песни – оптимистичный, помогающий вместе идти вперёд, согревать друг друга огнём любви, иногда обжигаться, а иногда – исцелять» – написала Королева в своем Instagram.

Клип на новый трек о страстной любви сняли на Занзибаре. В кадре можно увидеть, как Королева и Тарзан раздеваются и идут наслаждаться объятиями друг друга в воды Индийского океана.