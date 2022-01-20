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Назначена дата премьеры «Воланда»

Автор Эвелина Никанорова
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Объявлена дата премьеры фильма «Воланд»: лента должна выйти в прокат 1 января 2023 года.

Картина представляет собой экранизацию «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, над которой работает режиссер Михаил Локшин. Сценарием занимался его коллега по «Серебряным конькам» Роман Кантор. Мастера играет Евгений Цыганов, Маргариту — Юлия Снигирь, а Воланда — немецкий актер Аугуст Диль, снявшийся в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. Дистрибьютором выступит Universal Pictures, с которой компания «Марс Медиа», отвечающая за производство фильма, заключила соглашение.

Съемки «Воланда» начались в Москве в начале июля 2021 года.

Источник: InterMedia

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