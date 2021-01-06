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Назван продукт, быстро снижающий уровень сахара в крови

Автор Эвелина Никанорова 6
Назван продукт, быстро снижающий уровень сахара в крови

Употребление нута способствует быстрому снижению сахара в крови, сообщает Express со ссылкой на специалистов.

Отмечается, что это свойство продукта связано с содержанием большого количества белка и клетчатки. Так, клетчатка замедляет усвояемость организмом углеводов. В итоге, они гораздо медленнее расщепляются в том числе на глюкозу и она не успевает быстро накапливаться.В частности, употребление одного блюда на основе нута в день значительно снижает уровень сахара в крови в течение шести недель, если заменить им блюдо на основе пшеницы.Также специалисты отмечают, что продукт помогает нормализовать уровень глюкозы за счет влияния на набор веса. Согласно имеющимся данным, при употреблении нута люди гораздо дольше чувствуют себя сытыми. Кроме того, тяга к нездоровой пище снижается.Источник 

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