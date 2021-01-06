Назван продукт, быстро снижающий уровень сахара в крови

Употребление нута способствует быстрому снижению сахара в крови, сообщает Express со ссылкой на специалистов.

Отмечается, что это свойство продукта связано с содержанием большого количества белка и клетчатки. Так, клетчатка замедляет усвояемость организмом углеводов. В итоге, они гораздо медленнее расщепляются в том числе на глюкозу и она не успевает быстро накапливаться.

В частности, употребление одного блюда на основе нута в день значительно снижает уровень сахара в крови в течение шести недель, если заменить им блюдо на основе пшеницы.