Назван самый популярный исполнитель первой половины 2022 года в США

Дрейк признан наиболее популярным исполнителем в США по итогам первого полугодия 2022 года.

К такому выводу пришел ресурс Chart Data, отслеживающий статистику прослушиваний у стриминговых аудиосервисов. Согласно его данным, композиции Дрейка с начала этого года слушали в США более 3 млрд раз.

Рэпер YoungBoy Never Broke Again занял вторую строчку (2,8 млрд прослушиваний), на третьем месте оказалась Тейлор Свифт (2,5 млрд). В десятку лидеров также попали Juice WRLD (2,2 млрд), The Weeknd (2 млрд), Канье Уэст (1,9 млрд), Lil Durk (1,7 млрд), Morgan Wallen (1,7 млрд), Эминем (1,5 млрд) и Future (1,5 млрд).

Источник: InterMedia