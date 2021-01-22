Новости Шоубиз

Назван самый прослушиваемый исполнитель в Spotify

Автор Эвелина Никанорова 31
Дрейк

Канадский рэпер Дрейк стал самым прослушиваемым исполнителем в Spotify. Артист преодолел рубеж в 50 миллиардов прослушиваний в стриминг-сервисе. Об этом сообщили представители базы данных Chart Data в Twitter.

Хип-хоп-артист из Торонто стал первым в истории Spotify музыкантом, которому удалось достичь такого результата. Как отмечается, у рэпера всего 35,7 миллиарда прослушиваний песен его авторства и еще 14,3 миллиарда — треков других артистов, в записи которых он принимал участие. Один только хит 2018-го года God’s Plan пользователи стриминг-платформы прослушали 1,67 миллиарда раз.

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