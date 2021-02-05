Новости Паутина

Названа самая мотивирующая песня в период пандемии коронавируса

Автор Эвелина Никанорова 8
Queen

Исследование, проведенное компанией Axa Health, показало, что хит группы Queen «Don’t stop me now» (1979), по мнению двух тысяч опрошенных, лучше всего поднимает настроение в период пандемии коронавируса

Всего в рейтинг вошло 20 композиций. На второе место слушатели поставили «Dancing queen» группы ABBA и «Livin ’on a prayer»  Бона Джови. 

Кроме того, девять из десяти опрошенных также рассказали, что музыка играет важную роль в их жизни. А около 85 процентов считают, что она необходима для их психического и физического здоровья.

«Когда мы слышим песни, которые нам нравятся, мозг реагирует на это разными способами.  В том числе отделами, которые связаны с удовольствием и радостью. Благодаря этому высвобождается эндорфин – гормон «счастья» и «эйфории». Кроме того, и дофамин – химическое вещество, вызывающее чувство удовольствия от сделанного», – прокомментировал ученый Марк Уинвуд.

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