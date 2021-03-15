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Названы лауреаты музыкальной премии «Грэмми 2021»

Автор Эвелина Никанорова 53
Грэмми 2021

Объявлены имена победителей музыкальной премии «Грэмми 2021». Трансляция церемонии проходила на YouTube-канале журнала Entertainment Weekly.

Награду в одной из главных номинаций премии  — «Песня года» получила хип-хоп-певица H.E.R за сингл I Can’t Breathe. Композиция отсылает к последним словам афроамериканца Джорджа Флойда «Я не могу дышать». В мае 2020 года мужчина умер в больнице, после того как при его задержании в Миннеаполисе полицейские использовали удушающий прием. После этого в городах США и стран Европы развернулись массовые протесты под лозунгом Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

В номинации «Лучшее музыкальное видео» победила Бейонсе вместе с дочерью Блю Айви Картер за песню Brown Skin Girl.  Леди Гага совместно с Арианой Гранде одержала победу в категории «Лучший дуэт / групповое исполнение поп-музыки» с песней Rain On Me. А вот Грэмми в номинации за лучший альбом получила Тейлор Свифт за пластинку Folklore.

Помимо этого, премии в номинации «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» удостоилась певица Билли Айлиш за композицию No Time to Die — саундтрек к последнему фильму о Джеймсе Бонде. Исполнительница разделила победу со своим братом и музыкальным партнером Финнеасом О’Коннеллом. Это первый случай в истории премии, когда была отмечена музыка к еще не вышедшему фильму. Напомним, что  заключительная часть бондианы, как ожидается, выйдет на большие экраны в октябре 2021 года.

Вот все лауреаты премии «Грэмми 2021» :

Альбом года — Taylor Swift (Folklore);

Запись года — Billie Eilish (Everything I Wanted);

Песня года — HER (I Can’t Breathe);

Лучший новый исполнитель — Megan Thee Stallion;

Лучшая рэп-песня — Megan Thee Stallion (Savage (feat Бейонсе));

Лучшее рэп-исполнение — Megan Thee Stallion (Savage (feat Бейонсе));

Лучший рэп-альбом — Nas (King’s Disease);

Лучшее сольное поп-исполнение — Harry Styles (Watermelon Sugar);

Лучшее поп-исполнение дуэтом (группой) — Lady Gaga with Ariana Grande (Rain on Me);

Лучший поп-альбом — Dua Lipa (Future Nostalgia);

Лучшее рок-исполнение — Fiona Apple (Shameika);

Лучший рок-альбом — The Strokes (The New Abnormal);

Лучший альтернативный альбом — Fiona Apple (Fetch the Bolt Cutters);

Лучший танцевальный/электронный альбом — Kaytranada (Bubba);

Лучшее R&B-исполнение — Бейонсе (Black Parade);

Лучший прогрессивный R&B-альбом — Thundercat (It Is What It Is);

Лучшее кантри-исполнение — Vince Gill (When My Amy Prays);

Лучший кантри-альбом — Miranda Lambert (Wildcard);

Лучший латинский поп или урбан-альбом — Bad Bunny (YHLQMDLG);

Лучшая ремикс-запись — Imanbek (Roses (Imanbek Remix));

Лучшее музыкальное видео — Бейонсе (Brown Skin Girl).

Церемония «Грэмми» — одно из главных и самых важных событий в индустрии развлечений. Среди ее лауреатов неизменно значились наиболее выдающиеся музыканты современности.

 

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