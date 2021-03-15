Названы лауреаты музыкальной премии «Грэмми 2021»

Объявлены имена победителей музыкальной премии «Грэмми 2021». Трансляция церемонии проходила на YouTube-канале журнала Entertainment Weekly.
Награду в одной из главных номинаций премии — «Песня года» получила хип-хоп-певица H.E.R за сингл I Can’t Breathe. Композиция отсылает к последним словам афроамериканца Джорджа Флойда «Я не могу дышать». В мае 2020 года мужчина умер в больнице, после того как при его задержании в Миннеаполисе полицейские использовали удушающий прием. После этого в городах США и стран Европы развернулись массовые протесты под лозунгом Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).
В номинации «Лучшее музыкальное видео» победила Бейонсе вместе с дочерью Блю Айви Картер за песню Brown Skin Girl. Леди Гага совместно с Арианой Гранде одержала победу в категории «Лучший дуэт / групповое исполнение поп-музыки» с песней Rain On Me. А вот Грэмми в номинации за лучший альбом получила Тейлор Свифт за пластинку Folklore.
Помимо этого, премии в номинации «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» удостоилась певица Билли Айлиш за композицию No Time to Die — саундтрек к последнему фильму о Джеймсе Бонде. Исполнительница разделила победу со своим братом и музыкальным партнером Финнеасом О’Коннеллом. Это первый случай в истории премии, когда была отмечена музыка к еще не вышедшему фильму. Напомним, что заключительная часть бондианы, как ожидается, выйдет на большие экраны в октябре 2021 года.
Вот все лауреаты премии «Грэмми 2021» :
Альбом года — Taylor Swift (Folklore);
Запись года — Billie Eilish (Everything I Wanted);
Песня года — HER (I Can’t Breathe);
Лучший новый исполнитель — Megan Thee Stallion;
Лучшая рэп-песня — Megan Thee Stallion (Savage (feat Бейонсе));
Лучшее рэп-исполнение — Megan Thee Stallion (Savage (feat Бейонсе));
Лучший рэп-альбом — Nas (King’s Disease);
Лучшее сольное поп-исполнение — Harry Styles (Watermelon Sugar);
Лучшее поп-исполнение дуэтом (группой) — Lady Gaga with Ariana Grande (Rain on Me);
Лучший поп-альбом — Dua Lipa (Future Nostalgia);
Лучшее рок-исполнение — Fiona Apple (Shameika);
Лучший рок-альбом — The Strokes (The New Abnormal);
Лучший альтернативный альбом — Fiona Apple (Fetch the Bolt Cutters);
Лучший танцевальный/электронный альбом — Kaytranada (Bubba);
Лучшее R&B-исполнение — Бейонсе (Black Parade);
Лучший прогрессивный R&B-альбом — Thundercat (It Is What It Is);
Лучшее кантри-исполнение — Vince Gill (When My Amy Prays);
Лучший кантри-альбом — Miranda Lambert (Wildcard);
Лучший латинский поп или урбан-альбом — Bad Bunny (YHLQMDLG);
Лучшая ремикс-запись — Imanbek (Roses (Imanbek Remix));
Лучшее музыкальное видео — Бейонсе (Brown Skin Girl).
Церемония «Грэмми» — одно из главных и самых важных событий в индустрии развлечений. Среди ее лауреатов неизменно значились наиболее выдающиеся музыканты современности.