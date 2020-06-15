Названы самые безопасные в мире страны

Так, самой безопасной страной стала Исландия, которая заняла первое место в глобальном индексе миролюбия (GPI), за ней следуют Новая Зеландия и Португалия.

В десятку списка попали Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония и Швейцария.

Учитывают уровень преступности и смертности, политической и экономической стабильности, степень соблюдения прав человека – всего 23 фактора

Польша (29-е), Латвия (34-е) и Литва (36-е),