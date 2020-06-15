Названы самые безопасные в мире страны
Июнь 15, 2020 12:17
«Институт экономики и мира» (IEP) опубликовал рейтинг самых безопасных в мире стран. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, самой безопасной страной стала Исландия, которая заняла первое место в глобальном индексе миролюбия (GPI), за ней следуют Новая Зеландия и Португалия.
В десятку списка попали Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония и Швейцария.
Учитывают уровень преступности и смертности, политической и экономической стабильности, степень соблюдения прав человека – всего 23 фактора
Польша (29-е), Латвия (34-е) и Литва (36-е),