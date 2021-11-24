Не хандрить, а действовать! Что важно делать осенью и зимой

Пасмурная погода, слякоть, недостаток солнца и короткий световой день. Чтобы не впасть в хандру от всех этих факторов, надо действовать. Продумать, как защитить свой организм в осенне-зимний период – и следовать этому плану. Понятно, что это будет гораздо лучше, чем грустить.

1. Активный образ жизни

Самое время начать заниматься спортом или хотя бы закаливаться! Медики советуют включить утреннюю гимнастику в свой распорядок дня наравне с чисткой зубов. Это поможет и бодрее встречать каждый новый день, и легче справляться с повседневными заботами. Можно посещать спортзал или начать бегать. Правда, для этого придется еще продумать специальную экипировку – обувь, термобелье и т.д. А можно просто добавить в список ежедневные пешие прогулки на свежем воздухе.

2. Витамины, здоровье

Посетите семейного врача и посоветуйтесь с ним, какие витамины вам стоило бы пропить. Это могут быть витамины А, Е, D, а также цинк, жирные кислоты Омега-3 и др. Возможно, врач порекомендует вам сдать кровь, пройти какие-то профилактические обследования. Ведь не секрет, что обострение хронических заболеваний приходится именно на осень.

3. Питание

Обязательно включите в свой рацион такие важные «осенние» фрукты и овощи, как тыква и хурма, морковь и свекла, лук и чеснок. Употребляйте мед, лимоны, имбирь. Кстати, диетологи рассказывают, что отличным вариантом сейчас могут стать замороженные овощи. Они гораздо полезнее многих своих экзотических собратьев, которые продаются в магазинах круглый год.

4. Уход за кожей

Во время отопительного сезона воздух в помещении становится очень сухим, и это плохо сказывается на состоянии кожи. Неплохо было бы приобрести увлажнитель воздуха. Многие независимые исследования показывают, что влажность воздуха напрямую влияет на наше самочувствие и риск подхватить болезни, передающиеся воздушно-капельным путем. А если еще и правильно за увлажнителем ухаживать, реже будут появляться такие проблемы, как раздражение глаз, насморк, боль в горле. Увлажнение воздуха очень актуально и для семей с маленькими детьми. А еще важно ежедневно очищать и увлажнять кожу лица.

5. Уход за волосами

Правильно ухаживайте за волосами. Прежде всего – носите головной убор. Он защитит волосы и волосяные луковицы от холода. Правда, шапка стимулирует работу сальных желез и волосы из-за нее электризуются. Чтобы этого не происходило, выбирайте головной убор из натуральных материалов. Зимой волосы становятся сухими и ломкими. Не мойте их горячей водой и старайтесь не сушить феном. Лучше дать им высохнуть естественным образом. После мытья используйте кондиционер, увлажняющую сыворотку. Делайте маски для волос.

Если мы будем действовать таким образом, у нас просто не останется времени на осеннюю хандру!