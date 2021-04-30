Не получившим справку о вакцинации переживать не стоит

Те, кто после прививки не получил справку о вакцинации, могут не переживать. Этот листок не является официальным документом. Он носит исключительно информационный характер и не является официальным подтверждением того, что человек был привит. Официальную выписку о вакцинации можно найти на странице e.sveikata на литовском и английском языках. А вот перед поездкой в зарубежную страну стоит отдельно поинтересоваться, какие там нужны документы для подтверждения о прививке.

Доля дважды привитых в Европе превысила долю инфицированных

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе доля дважды привитых от коронавируса превысила долю инфицированных. Всего в Европе не менее одной дозы прививки получили 16% населения. По данным организации, в Европе с начала пандемии было выявлено более 51 млн случаев заражения коронавирусом.

На «Евровидение-2021» допустят зрителей

Тем временем ограниченное число зрителей сможет посетить песенный конкурс «Евровидение-2021» в Роттердаме. В комплекс Rotterdam Ahoy допустят 3500 человек. Публика будет обязана соблюдать жёсткие меры по борьбе с инфекцией и, среди прочего, предоставить отрицательный результат теста на наличие вируса. Продажи билетов не будет, однако действительны билеты, приобретённые на конкурс 2020 года, который в итоге был отменён.

Президент США пообещал снабдить весь мир вакцинами от коронавируса

Между тем президент США Джо Байден пообещал, что США будут снабжать весь мир вакцинами от коронавируса. По его словам, как только у США будет достаточно вакцины для собственного населения, Вашингтон будет помогать всему миру, поскольку ни одна страна не справится с пандемией в одиночку. Также 46-й президент США призвал американцев участвовать в вакцинации от коронавируса. По его словам, имеется достаточно вакцины для всех желающих. Необходимо отметить, что в США полностью вакцинированы около 30% американцев, одну прививку сделали уже более половины взрослого населения страны.

Германия предоставит гуманитарную помощь Индии

И в заключение выпуска несколько слов о гуманитарной помощи Индии, т.к. ситуация там очень серьёзная. Германия предоставит Индии для борьбы с пандемией COVID-19 гуманитарную помощь на сумму 50 млн евро. В свою очередь, Министерство обороны Германии заявило, что в Индию будет отправлено 120 аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того планируется предоставить Индии кислородную установку. Напомним, что ранее об оказании помощи Индии объявили, в частности, Великобритания, США и Россия.