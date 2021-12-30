«(Не)Простая история» Александра Радченко: в плане интеграции и возможностей карьеры в Литве за 20 лет сделали огромный шаг вперёд

“Я выиграл конкурс на должность главного специалиста в департаменте права Министерства юстиции. Я был единственный нелитовец в департаменте на то время. Мои коллеги из других департаментом приходили просто поздороваться и посмотреть на эту диковинку”, – вспоминает юрист и советник спикера Сейма Литвы Александр Радченко одну из своих “(Не)Простых” историй.

За это время Александр успел поработать в качестве эксперта или советника по правовым вопросам почти со всеми ветвями власти. По его наблюдениями за последние 20 лет в Литве сделан большой шаг вперед в вопросе интеграции и возможности карьеры для людей не коренной национальности.

“Когда я смотрю сейчас на данную ситуацию, то вижу, что поляков, русских и представителей других национальных общин очень много. Они занимают руководящие должности уже не на уровне начальника отдела и заместителя директора, а на уровне канцлеров министерств. У нас, по-моему, двое канцлеров не литовцы. У нас министр юстиции не литовка”, – говорит собеседник, хотя при этом с сожалением отмечает, что в течение 30-ти лет независимости национальная политика так и не появилась.

По словам А. Радченко, вопросы о национальной политике – это его хобби, которым он занимается как частное лицо, как человек, обладающий активной общественной позицией, и как публицист, а также журналист.

Своими “(Не)Простыми историями” Александр охотно поделился с читателями Delfi и слушателями Rusradio.lt, отвечая на вопросы ведущего Эрнеста Алесина.

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“(Не)Простые истории” – совместный проект двух русскоязычных СМИ Литвы. Эти истории в нашей студии рассказывают люди, благодаря которым о Литве узнают во всем мире. У кого-то Литва ассоциируется со вкусными блюдами, другие слышали о хороших дорогах, баскетболе, Fintech’е, театре или оперном искусстве, политике. За всеми этими достижениями стоят конкретные люди разных национальностей и культур, живущие среди нас. Смотрите, читайте и слушайте в любое удобное время на портале Delfi.ru и эфире Rusradio.lt.

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