(Не)Простые истории – совместный проект портала Delfi.ru и Rusradio.lt.

Эти истории в нашей студии рассказывают люди, благодаря которым о Литве узнают во всем мире. Первым участником эфира стал известный литовский оперный певец Рафаилас Карпис. Он рассказал ведущему Эрнесту Алесину о своей карьере исполнителя, о детстве, восприятии музыки и о многих других интересных нюансах профессии.

У кого-то Литва ассоциируется со вкусными блюдами, другие слышали о хороших дорогах, баскетболе, Fintech’е, театре или оперном искусстве, политике. За всеми этими достижениями стоят конкретные люди разных национальностей и культур, живущие среди нас.

Listen to “«(Не)Простая история» Рафаиласа Карписа: песни на идиш напоминают мне моих бабушек и домашний уют” on Spreaker.

– Небольшой блиц. Отвечай так, как чувствуешь. Какой цвет ты бы выбрал: жёлтый, зелёный или красный?

– Жёлтый.

– Самый красивый город Литвы?

– Вильнюс.

– Самый красивый город мира?

– Вильнюс!

– Если не Литва, то какая страна?

– Литва.

– Место или места, которые иностранец должен увидеть в Литве. Что, по твоему мнению, важно?

– Вильнюс, Крестовая гора, Неринга, Каунас, Клайпеда, Кярнаве.

– Ты уже получил награду от городов Литвы?

– Нет, нет… Это я должен дать Вильнюсу награду за то, что имею возможность в нём жить.

– Дом или квартира?

– Дом.

– Кто занимается в вашей семье хозяйством?

– Жена.

– Выбрали ли поставщика энергии?

– Да.

– Самокат, электромобиль или велосипед?

– Велосипед.

– Футбол или баскетбол? Какая команда?

– Нельзя выбирать между двумя эпопеями. Футбол и баскетбол! Футбол: Ливерпуль и вильнюсский “Жальгирис”. Баскетбол: “Ритас” и “Жальгирис”.

– Есть ли у тебя время на Интернет?

– Да.

– За чем ты следишь в Интернете?

– За событиями в мире.

– Есть ли любовь в Интернете? Можно ли найти любовь в Интернете?

– Не удалось!

– Расскажи, когда в последний раз известному оперному исполнителю Рафаиласу Карпису пришлось столкнуться с полицией?

– Последний раз меня просто остановили летом, дали подуть в алкотестер и пожелали хорошего пути.

– Помнишь ли ты своего первого учителя?

– Да.

– Любимый и нелюбимый предмет школьных времен?

– Любимым предметом была история, а нелюбимым – химия.

– Самый дикий случай, который ты помнишь из школы?

– Дикий? Наверное, это была одна такая антисемитская выходка, когда я учился в 8-м классе.

– Какого памятника не хватает в Литве?

– Памятник Джону Леннону уже есть… хотелось бы всей четвёрки, как минимум. Не знаю, наверное, есть много персоналий, которые всё-таки достойны памятника в нашей стране. Думаю, что эти люди ещё живы, поэтому пусть им ещё не будет памятников.

– Любимое литовское блюдо?

– Не знаю… Хотел сказать драники. Картофельные блины во всех форматах. Люблю цеппелины, но не могу их часто есть.

– Главный литовский праздник?

– Я думаю, что День Независимости 16 февраля.

– Самый любимый твой праздник?

– Долгое время это был Новый год, но со временем он утратил свою значимость. Я думаю, что буду неоригинальным, назвав День рождения.

– Три ассоциации с новогодними праздниками?

– Работа, снег и фейерверк.

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