«(Не)Простая история» Рафаиласа Карписа: песни на идиш напоминают мне моих бабушек и домашний уют

(Не)Простые истории – совместный проект портала Delfi.ru и Rusradio.lt.
Эти истории в нашей студии рассказывают люди, благодаря которым о Литве узнают во всем мире. Первым участником эфира стал известный литовский оперный певец Рафаилас Карпис. Он рассказал ведущему Эрнесту Алесину о своей карьере исполнителя, о детстве, восприятии музыки и о многих других интересных нюансах профессии.
У кого-то Литва ассоциируется со вкусными блюдами, другие слышали о хороших дорогах, баскетболе, Fintech’е, театре или оперном искусстве, политике. За всеми этими достижениями стоят конкретные люди разных национальностей и культур, живущие среди нас.
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– Небольшой блиц. Отвечай так, как чувствуешь. Какой цвет ты бы выбрал: жёлтый, зелёный или красный?
– Жёлтый.
– Самый красивый город Литвы?
– Вильнюс.
– Самый красивый город мира?
– Вильнюс!
– Если не Литва, то какая страна?
– Литва.
– Место или места, которые иностранец должен увидеть в Литве. Что, по твоему мнению, важно?
– Вильнюс, Крестовая гора, Неринга, Каунас, Клайпеда, Кярнаве.
– Ты уже получил награду от городов Литвы?
– Нет, нет… Это я должен дать Вильнюсу награду за то, что имею возможность в нём жить.
– Дом или квартира?
– Дом.
– Кто занимается в вашей семье хозяйством?
– Жена.
– Выбрали ли поставщика энергии?
– Да.
– Самокат, электромобиль или велосипед?
– Велосипед.
– Футбол или баскетбол? Какая команда?
– Нельзя выбирать между двумя эпопеями. Футбол и баскетбол! Футбол: Ливерпуль и вильнюсский “Жальгирис”. Баскетбол: “Ритас” и “Жальгирис”.
– Есть ли у тебя время на Интернет?
– Да.
– За чем ты следишь в Интернете?
– За событиями в мире.
– Есть ли любовь в Интернете? Можно ли найти любовь в Интернете?
– Не удалось!
– Расскажи, когда в последний раз известному оперному исполнителю Рафаиласу Карпису пришлось столкнуться с полицией?
– Последний раз меня просто остановили летом, дали подуть в алкотестер и пожелали хорошего пути.
– Помнишь ли ты своего первого учителя?
– Да.
– Любимый и нелюбимый предмет школьных времен?
– Любимым предметом была история, а нелюбимым – химия.
– Самый дикий случай, который ты помнишь из школы?
– Дикий? Наверное, это была одна такая антисемитская выходка, когда я учился в 8-м классе.
– Какого памятника не хватает в Литве?
– Памятник Джону Леннону уже есть… хотелось бы всей четвёрки, как минимум. Не знаю, наверное, есть много персоналий, которые всё-таки достойны памятника в нашей стране. Думаю, что эти люди ещё живы, поэтому пусть им ещё не будет памятников.
– Любимое литовское блюдо?
– Не знаю… Хотел сказать драники. Картофельные блины во всех форматах. Люблю цеппелины, но не могу их часто есть.
– Главный литовский праздник?
– Я думаю, что День Независимости 16 февраля.
– Самый любимый твой праздник?
– Долгое время это был Новый год, но со временем он утратил свою значимость. Я думаю, что буду неоригинальным, назвав День рождения.
– Три ассоциации с новогодними праздниками?
– Работа, снег и фейерверк.