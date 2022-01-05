«(Не)простая» история тренера Диляры Велишаевой: из Узбекистана в Крым, Польшу и Литву, где люди умеют сдерживать свои эмоции

“Я задыхалась в Литве, потому что по натуре я очень такая эмоциональная. Я не понимала литовский менталитет, мне было очень тяжело. Мне казалось, что люди носят маску на лице и не показывают, что у них внутри. Муж меня вечно останавливал, чтобы я со своими эмоциями не наделала много бед. В конце концов, я, наверное, не поменялась, а просто больше стала понимать людей. Я научилась этой культуре”, – рассказывает о первых годах жизни в Литве известная тренер по баскетболу Диляра Велишаева.

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Но в ее “(Не)простой истории” много энергии, терпения и желания понять новое окружение. Поэтому адаптация в Литве хоть и длилась довольно долго, но прошла успешно. Диляру хорошо знают и ценят в Литве как тренера по женскому баскетболу. А читателями Delfi и слушателями Rusradio.lt наверняка интересно будет узнать, как проходил этот путь из Узбекистана в Крым, из Крыма в Польшу, а затем в Литву, где Диляра обрела семью и получила гражданство.

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