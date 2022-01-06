«(Не)простая» музыкальная история Артура и Эдгара Сабило: «У нас такой семейный подряд»

На этот раз в студии “(Не)Простых историй” два собеседника – это музыканты Артур и Эдгар Сабило. Отец, который не требовал, чтобы дети шли по его стопам, и сын, который все же взял пример с отца и стал серьезно заниматься музыкой. Как и дочь Артура. В “семейном подряде” Сабило музицируют все, и делают это виртуозно.

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Поэтому наша последняя “(Не)Простая история” целиком посвящена музыке и тому, какую роль она может играет в семье. А также литовской музыкальной культуре, частью которой является ромский (цыганский) коллектив Sare Roma и созданный нашими собеседниками международный канал Relax music on air. Об этом Артур и Эдгар Сабило рассказывают в интервью ведущему Эрнесту Алесину.

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