Не забудьте перевести стрелки часов на час вперед

В Литве в ночь на ближайшее воскресенье вводится летнее время. Стрелки часов мы переведем на час вперед.

Летнее время будет действовать семь месяцев – до конца октября.

Страны Евросоюза хотят отказаться от сезонного времени. Но пока не удается согласовать все желания и интересы, чтобы установить общий порядок.

Зимнее и летнее время было введено с целью рациональнее использовать дневной свет. Однако критики считают, что это вызывает стресс и может отрицательно сказываться на здоровье людей.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.