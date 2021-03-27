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Не забудьте перевести стрелки часов на час вперед

Автор RUSRADIO LT 29

В Литве в ночь на ближайшее воскресенье вводится летнее время. Стрелки часов мы переведем на час вперед. 

Летнее время будет действовать семь месяцев – до конца октября.

Страны Евросоюза хотят отказаться от сезонного времени. Но пока не удается согласовать все желания и  интересы, чтобы установить общий порядок. 

Зимнее и летнее время было введено с целью рациональнее использовать дневной свет. Однако критики считают, что это вызывает стресс и может отрицательно сказываться на здоровье людей.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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