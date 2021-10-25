Не забудьте перевести стрелки часов в ночь с субботы на воскресенье

В ближайшие выходные, в ночь с субботы на воскресенье, стрелки часов нужно будет перевести на час назад. А ведь совсем недавно маячила надежда, что вскоре это всё прекратится, и нам больше не придётся себя мучить.

Ещё несколько лет назад Еврокомиссия обещала, что в 2021 году от этой практики откажутся. Однако договориться со всеми странами Евросоюза не получилось, и в настоящий момент никто в ЕК не может ответить, когда этот вопрос будет решён. За перевод стрелок часов выступает группа стран, среди которых некоторые северные государства не спешат оставлять только летнее время.

Напомним, что переводить стрелки часов в своё время решили для того, чтобы как можно лучше использовать дневное время. В свою очередь, критики этой идеи говорят, что перевод стрелок часов вредит здоровью. Так это или нет – решать экспертам. Вставать утром, когда на дворе ещё тёмная ночь, порой действительно тяжело, но всё-таки возможно. А тем временем мы представим вам несколько интересных фактов о переводе времени.