Listen to «Не забывайте об опасности, связанной с клещами» on Spreaker.

В этом году люди раньше и чаще заражались заболеваниями, переносчиками которых являются клещи. Из-за теплой зимы клещи не впадали в спячку и были активными круглый год. Поэтому даже зимой зафиксировано 12 случаев заражения. По данным Центра общественного здоровья, самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы в прошлом году. Однако первые пять месяцев текущего года, к сожалению, обещают побить рекорд.

В прошлом году до мая было зарегистрировано 33 случая клещевого энцефалита и почти 250 случаев болезни Лайма. В этом году за тот же период клещевым энцефалитом заразились более 50 человек, а боррелиозом — более 300. Специалисты отмечают, что опасность поймать клеща возникает не только в дикой природе, но и во дворе или в саду. Также невозможно выделить отдельные регионы, города или районы, где популяция клещей была бы меньше.