Новости Экология

Не забывать о сдаче использованных аккумуляторов

Автор RUSRADIO LT 23

Литве необходимо увеличивать объемы сбора использованных аккумуляторов – от автомобильных до батареек для фонариков или часов. Так утверждает Министерство окружающей среды. 

Однако возможность включить их в систему депозита пока не рассматривается по причине больших затрат. Министерство планирует, что через 10 лет мы должны собирать 70 процентов использованных электрохимических приборов, а на данный момент собираем всего 46 процентов.

Крупные торговые сети уже несколько лет предоставляют услугу сбора отходов мелкой электроники. Люди приносят все больше батареек. Однако часть наших сограждан все еще продолжают выбрасывать их в общие мусорные контейнеры.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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