Neakivaizdinis Vilnius представил новый маршрут для детей

Платформа Neakivaizdinis Vilnius приглашает весело встретить новый учебный год, чтобы зарядиться на новый сезон знаний и взбодрить отдыхавший летом мозг. Представители платформы представили новый маршрут и познавательную игру для всей семьи, которая станет отличным занятием на 1 сентября. В День знаний семьи с детьми получат также подарки к новому учебному году в Вильнюсском туристическом информационном центре.

По словам представителей столичного самоуправления, Вильнюс также является своеобразным «учителем», и у этого «учителя» полно историй. Команда Neakivaizdinis Vilnius создала новый маршрут по Ужупису и Паупису. Этот маршрут является частью проекта «Выходи во двор». В его рамках уже ранее были запущены познавательные маршруты по столичным Жверинасу и Науямиестису.

Интересное рядом, стоит только посмотреть повыше

Третий выпуск программы Aukštyn galvą! предназначен специально для семей с детьми. Согласно задумке создателей, детали стоит искать не на земле или по сторонам. Крыши домов также скрывают множество интересных деталей. По ним можно узнать, как долго простояло здание или кто его построил. Это может быть тиканье самых старых часов или невидимые скульптуры и другие декоративные элементы. Всё это можно будет найти и увидеть во время прогулки по маршруту Aukštyn galvą! К слову, он уже доступен на странице neakivaizdinisvilnius.lt.

Создатели маршрута выпустили и специальное бесплатное издание. Его можно взять в Туристическом информационном центре, а оттуда сразу отправиться по маршруту, начинающемуся в Ужуписе. Всех, кто придёт за изданиями в Вильнюсский туристический информационный центр (ул. Пилиес, 2) с 1 по 3 сентября, ждут подарки к новому учебному году.

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