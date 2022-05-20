Neakivaizdinis Vilnius: путешествие во времени на 2-м троллейбусе

В воскресенье, 22 мая, Neakivaizdinis Vilnius приглашает жителей и гостей столицы на презентацию аудиомаршрута «Путешествие во времени на 2-м троллейбусе». Для этого достаточно будет купить билетик на проезд в троллейбусе, сесть в него на вокзале – и отправиться в путь до Саулетекиса.

В ноябре 1956 года вильнюсцы были поражены: в городе появились невиданные доселе «автомашины» – троллейбусы! И первым на улицах города появилось это удивительное транспортное средство под номером 2. Его маршрут соединил Антакальнис и железнодорожный вокзал.

За прошедшие с тех пор годы Вильнюс очень изменился. А вот 2-й троллейбус ходит почти по тому же маршруту, что и раньше. Он объезжает проспект Гедиминаса и довозит до студенческого городка в Саулетекисе. Так что этот маршрут — самый подходящий выбор для любителей истории города. Именно поэтому Neakivaizdinis Vilnius и добавил такой «троллейбусный аудиомаршрут» по Вильнюсу в список пеших маршрутов. Которых уже насчитывается более 70.

В троллейбусе – с личным гидом

Аудиогид рассказывает 13 историй о Вильнюсе и его прошлом. Городская стена, улицы Йогайлос и Жигиманту (последняя из них была бульваром шириной 26 м). Зеленый мост, который перестраивался двенадцать раз. Когда троллейбус притормозит на остановке, название которой вы видите в аудиогиде, запускайте соответствующую аудиодорожку. Продолжительность каждой из них соответствует нормальной скорости движения троллейбуса. Можно путешествовать с удовольствием – и любоваться видами из окна.

Начинать поездку рекомендуется от вокзала или с любой остановки по направлению Stotis–Saulėtekis. Информация в аудиогиде представлена ​​именно в таком порядке.

Маршрут Kelionė laiku 2-uoju troleibusu можно найти на странице neakivaizdinisvilnius.lt или в мобильном приложении Neakivaizdinis Vilnius в разделе Studijos pakeliui.

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