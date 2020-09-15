Listen to «Неделя движения. Комментарий директора Департамента охраны окружающей среды» on Spreaker.

С завтрашнего дня в нашей стране начнется акция Judumo savaitė, “Неделя движения”. Ее задача — напомнить о том, что если ответственно относиться к своим поступкам сегодня, это может принести большую пользу уже завтра, и нашим детям в недалеком будущем не придется дышать ужасающим смогом. О том, чего ожидать водителям в дни Judumo savaitė, нам рассказала директор Департамента охраны окружающей среды Ольга Вебрене.

— В этом году — Европейская неделя, и она под лозунгом “Мобильность без загрязнения”, так вот в этом и вся суть, и с 16 по 23 сентября будет такая акция у нас. Сотрудники нашего департамента, и агентства, с нашим партнером — Департаментом полиции, — будут проводить акции в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шяуляй, в областях, и будем там проверять выхлопные газы автомобиля.

— А вы будете как-то патрулировать города, или это просто работа на дороге?

— Да, на дороге будет работа. Видно очень, когда большая загрязненность из автомобиля выхлопного газа. И просто будут сотрудники полиции останавливать автомобили, и тогда мы будем уже делать тесты.

— А когда вы видите, что какая-то машина требует внимания — что вы делаете? Может быть, проводите с водителем какие-то беседы?

— Да, беседы. Это превенция, и точно не будет никаких штрафов — эта акция только для того, чтобы люди узнали, обратили внимание на эту проблему…

— То есть, ваша задача — не наказать, а просто проинформировать водителей?

— Работа и превенция, как я и говорила. Чтобы поговорили, объяснили, почему нет. Может, люди поискали бы возможность поменять свой авто — может, на общественный транспорт, велосипед, или на своих двух…

— Тоже вариант. А будете ли вы рассказывать водителям о том, что есть возможность получить компенсацию за старый автомобиль, загрязняющий окружающую среду?

— Конечно. Если людям только будет это интересно, мы скажем, какие теперь есть средства, и как можно ими воспользоваться. Не надо нас бояться. Это, как я и говорила, — только превенция, и мы хотим опять обратить внимание, потому что проблема очень большая, и надо ее как-то решать. Хотя мы не так чувствуем загрязнение, как большие города Европы или Азии, но оно у нас есть, и надо чем раньше заняться этим. Может, быстрее и лучше будут результаты.