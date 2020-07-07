Listen to «Недорого, вкусно и полезно — летом не забываем добавлять в пищу зелень» on Spreaker.

Любители закупаться на рынке знают, каким буйством зелени радуют нас летом торговые прилавки. И если о пользе некоторых ягод мы уже говорили, то сегодня хочется вспомнить о пользе всевозможных зеленых салатов и самой разной зелени.

Базилик. Это ароматное растение хорошо знакомо любителям мясных блюд или пиццы. Неповторимый вкус и аромат базилика хороши в популярном соусе песто. Базилик известен еще с древности, он всегда являлся неотъемлемой частью средиземноморской кухни. В истории есть и леденящие душу легенды об этом растении — о них даже не расскажешь в эфире. В одних странах базилик считается символом любви, в других — священным растением, в третьих — мощным оберегом, однако сейчас речь не об этом. В базилике — огромное количество эфирных масел, минералов и витаминов. Аскорбиновая кислота и некоторые другие элементы помогают укреплять сосуды и улучшать работу нервной системы. А еще базилик используется как домашний антибиотик, он способен справиться с головной болью, спазмами и даже повышенной температурой. Советую присмотреться к этому ароматному целителю.

Петрушка. Ее название переводится с латыни как “растущая на камне”. Говорят, королева Франции Мария Медичи спасалась при помощи петрушки от депрессии. А древние греки использовали ее и в погребальных венках, и в гирляндах для спортсменов-победителей. Ну а у нас эта трава известна как помощник в огромном количестве недугов, в том числе даже некоторых проблем интимного характера. В петрушке, как и в базилике, — огромное количество аскорбиновой кислоты и множество других витаминов и минералов. Ну и, конечно, петрушка незаменима в составе многих блюд нашей кухни.

Укроп — такой же популярный в наших краях ингредиент, как и петрушка. В Древнем Риме пышным букетом цветущего укропа было принято радовать дам, укропными венками — награждать спортсменов, а в Древнем Египте укропным отваром лечили головную боль. В некоторых странах пучки укропа развешивали по дому, чтобы отгонять нечистую силу. В кулинарии, косметологии, медицине это удивительное растение также способно творить чудеса. Укроп лечит множество недугов и улучшает обменные процессы в организме.

О других ароматных и полезных травах мы обязательно поговорим в других выпусках. Главное — помнить о том, что лето — отличное время для того, чтобы включить в рацион питания самую разнообразную зелень. Это и недорого, и вкусно, и — главное — полезно!