Здоровье Новости

Недосыпание. Как научиться расслабляться перед сном?

Автор Анжелика Орлёнок 39

Есть люди, которые считают сон непозволительной роскошью. Они говорят, что нельзя тратить на него драгоценное время, которое отводится человеку на жизнь.

А как же справиться с недосыпанием, как научиться расслабляться? С таким вопросом мы обратились к психологу Эрне Петкуте, и вот что она посоветовала.

– В расслаблении есть один такой маленький секрет, который каждый человек должен сам для себя найти. Потому что общие вещи о расслаблении мы знаем все. Это физическая нагрузка, в которую могут входить и бег, и прогулка, и катание на лыжах, как сейчас. И существует очень специфическая такая вещь, что каждый человек знает, или должен найти, способы, которые ему больше всего подходят. Одним людям очень хорошо подходит теплая ванна с пеной, в которой надо полежать. Другим, как раз, хочется больше погулять. Третьим людям, может быть, надо побыть в тишине, допустим, 15-20 минут перед сном.

Кто-то еще, может быть, сделает такой обзор дня, вспоминая о последних событиях, вечерних событиях, и так постепенно раскручивая ленточку до самого раннего утра. То есть, вы думаете: что вы делаете сейчас, что вы делали час назад, что происходило еще час назад. Таким образом, как бы, такой обзор помогает также успокаиваться. Какая-то спокойная беседа иногда помогает. Положительные эмоции, которые сбалансируют вашу грусть или ваше напряжение, всегда ведут в пользу, чтобы у вас был бы качественный сон.

Если очень сложно расслабиться, если очень трудно после недели, двух, трех, месяца или может, даже, полутора урегулировать свой сон – все-таки надо поговорить с врачом. Существуют средства, к которым человек даже совсем не привыкает. Поэтому ставить себе такую задачу, что любой ценой ты должен остановиться сам, иногда тоже отнимает огромную кучу энергии.

У каждого из нас есть вредные привычки.

Отказаться от них в один миг кажется нереальным.

А что, если сделать хотя бы первый шаг? Один маленький шаг, который поможет начать путь к большой цели!

Listen to “Я могу – Я смогу!” on Spreaker.
Метки:

Актуальные новости

ВОЗ не исключает третьей волны коронавируса

Автор RUSRADIO LT
Netflix выпустил превью своих фильмов 2021 года

Netflix выпустил превью своих фильмов 2021 года

Автор Эвелина Никанорова

Познавательные тропы Каунасского района

Автор RUSRADIO LT
Новые решения правительства Литвы по ужесточению карантина

Новые решения правительства Литвы по ужесточению карантина

Автор RUSRADIO LT
Скриптонит: «Чистый»

Скриптонит: «Чистый»

Автор Эвелина Никанорова
Ikea перестанет издавать ежегодный каталог

Ikea перестанет издавать ежегодный каталог

Автор Эвелина Никанорова
Ким Кардашьян и Канье Уэст

Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся

Автор Эвелина Никанорова
Волшебная карта путешествий по Литве

Волшебная карта путешествий по Литве

Автор Анжелика Орлёнок
Клайпедские поликлиники будут работать и в праздники

Клайпедские поликлиники будут работать и в праздники

Автор RUSRADIO LT