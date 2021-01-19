Недосыпание. Как научиться расслабляться перед сном?

Есть люди, которые считают сон непозволительной роскошью. Они говорят, что нельзя тратить на него драгоценное время, которое отводится человеку на жизнь.

А как же справиться с недосыпанием, как научиться расслабляться? С таким вопросом мы обратились к психологу Эрне Петкуте, и вот что она посоветовала.

– В расслаблении есть один такой маленький секрет, который каждый человек должен сам для себя найти. Потому что общие вещи о расслаблении мы знаем все. Это физическая нагрузка, в которую могут входить и бег, и прогулка, и катание на лыжах, как сейчас. И существует очень специфическая такая вещь, что каждый человек знает, или должен найти, способы, которые ему больше всего подходят. Одним людям очень хорошо подходит теплая ванна с пеной, в которой надо полежать. Другим, как раз, хочется больше погулять. Третьим людям, может быть, надо побыть в тишине, допустим, 15-20 минут перед сном.

Кто-то еще, может быть, сделает такой обзор дня, вспоминая о последних событиях, вечерних событиях, и так постепенно раскручивая ленточку до самого раннего утра. То есть, вы думаете: что вы делаете сейчас, что вы делали час назад, что происходило еще час назад. Таким образом, как бы, такой обзор помогает также успокаиваться. Какая-то спокойная беседа иногда помогает. Положительные эмоции, которые сбалансируют вашу грусть или ваше напряжение, всегда ведут в пользу, чтобы у вас был бы качественный сон.

Если очень сложно расслабиться, если очень трудно после недели, двух, трех, месяца или может, даже, полутора урегулировать свой сон – все-таки надо поговорить с врачом. Существуют средства, к которым человек даже совсем не привыкает. Поэтому ставить себе такую задачу, что любой ценой ты должен остановиться сам, иногда тоже отнимает огромную кучу энергии.