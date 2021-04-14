Новости Паутина

Нейросеть научилась генерировать снимки котов

Автор Эвелина Никанорова 30
This Cat Does Not Exist

Онлайн-сервис This Cat Does Not Exist («Этот кот не существует») с помощью нейросетей показывает новую фотографию мордочки фейкового кота каждый раз, когда пользователь обновляет страницу.

Об этом сообщает The Verge.

Отметим, что на сайте нет ничего, кроме снимка фейковой кошки.

Создатель сервиса — американский разработчик Филипп Ван. Именно он научил нейросеть генерировать фотографии котов еще в прошлом году. Правда, тогда снимки получались жуткими.

Кроме того, существует сайт с сгенерированными нейросетью фотографиями людей (This Person Doesn’t Exist). Однако сложно представить, что он может кого-то заинтересовать, когда технологии могут отобрать у человечества самое дорогое — возможность создавать фотографии с котиками.

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