Новости Паутина

Нейросеть научили превращать текст в картинки

Автор Эвелина Никанорова 14
Кресло в форме авокадо

Американская команда разработчиков OpenAI создала нейросеть, способную превращать текст в картинки. В ее основе — алгоритм последнего поколения для обработки языка GPT-3.

До этого алгоритм уже обучали генерировать идеи для бизнеса, тексты песен, статьи. Кроме того, он отвечает на философские вопросы.

Новая разработка получила название DALL·E. Принцип ее работы следующий: человек описывает некий предмет или ситуацию, к примеру, «редиска выгуливает собаку» или «кресло в форме авокадо», а алгоритм изображает это на картинке.

При одном и том же запросе результат каждый раз получается разным. Некоторые из сгенерированных картинок будут неотличимы от созданных человеком, другие — едва связными и понятными. Однако серьезных ошибок и абсолютной бессмыслицы алгоритм не допускает.

DALL·E учитывает 12 млрд параметров (цвет, высота, названия предметов, их расположение и так далее) и может создавать антропоморфных животных, фотографически точные изображения, а также комбинировать несвязанные понятия.

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