Некоторым категориям учащихся будут положены стипендии

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Учащиеся профессиональных училищ, а также учащиеся гимназий, которые совмещают учебу в гимназии с профессиональным образованием, смогут получать как учебные, так и социальные стипендии.

Правительство в среду одобрило предложение Министерства образования, науки и спорта о возобновлении порядка предоставления стипендий и материальной поддержки. Стипендии будут доступны только для тех студентов, чья успеваемость не вызывает нареканий. Сумма ежемесячной стипендии будет колебаться от 19,5 до 117 евро, в зависимости от успеваемости. Социальная стипендия будет доступна студентам, имеющим право на социальные выплаты.