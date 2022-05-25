Некрасивая история с украинскими беженками: просьбами о милостыне для покупки военного обмундирования заинтересовалась полиция

Три месяца войны в Украине превратили саму Литву едва ли не в Киев. По крайней мере, если говорить о флагах, билбордах и прочих знаках с поддержкой Украины, в которых вся Литва сегодня буквально утопает. Десятки тысяч людей помогают беженцам, переводят свои деньги в различные фонды, но, как это всегда и бывает, некоторые, возможно (не утверждаем, пусть разбирается полиция), пытаются воспользоваться сегодняшней трагедией. Вот одна история.

Обычная история

История украинских беженок Оксаны и Майи – типичная. Таких историй сегодня в Литве порядка 55 тысяч. Именно столько военных беженцев из Украины нашли временный приют в Литве. Две девушки с тремя детьми бежали в Литву из города Белая Церковь. Это центральная часть Украины, фактически столичный округ. И дальше повествование было бы совершенно обычным: приезд в Клайпеду, помощь незнакомцев, въезд в крохотную и в общем-то «разбитую» квартирку в общежитии, но всё же крыша над головой, да снаряды рядом не взрываются…

Если бы не практически детективная история, в которой сегодня разбирается полиция, а с героинями этой публикации в итоге ничего плохого не случилось, но, возможно, лишь благодаря действительно неравнодушным жителям, вниманию центральных литовских СМИ, в том числе и телевидения, и вовлечению в ситуацию политиков. Но обо всём по порядку.

Работа – «попрошайничать»

Первоначально история Оксаны и Майи начиналась вполне обычно. Житель Клайпеды Арунас предоставил бесплатно квартиру в общежитии, девушки с детьми зарегистрировались, получили первый пакет помощи, стали искать работу. Обращались в различные организации, фонды и учреждения. Однажды на пороге их временного жилья появился некий Виталиюс. Мужчина представлял один из фондов, которые провозгласили поддержку Украине и объявили о сборе различной помощи. Сам фонд, не будем его называть из-за сегодняшнего разбирательства полиции, зарегистрирован совсем недавно. Впрочем, это не криминал.

Мужчина вручил женщинам две пиццы, торт, пакет с фруктами и 150 евро, как финансовая поддержка. И упомянул, что вскоре займёт беженок в работе. После этого мужчина пропал на длительный срок, по словам беженок не отвечал на телефонные звонки, а они сами решили не ждать работы и устроились самостоятельно.

«Майя нашла работу в Вильнюсе, возвращалась только по выходным. Я присматривала за детьми», – рассказывает Оксана.

Через некоторое время на пороге вновь появился Виталиюс. По словам беженок, он привёз с собой пластмассовые боксы для сбора пожертвований и бейджики для самих беженок, в которых значилось, что они являются волонтёрами благотворительного фонда. Работа заключалась в следующем: необходимо было ходить по улицам Клайпеды с цветами и собирать деньги. Цветы вручать прохожим только в том случае, если они жертвуют деньги в пластиковые боксы. Мужчина пообещал, что за такую деятельность будет вознаграждать беженок по 20 или даже по 50 евро в день, ну а собранные деньги якобы пойдут на покупку бронежилетов и прочего военного обмундирования для украинской армии.

Оксана и Майя отказались. Такая деятельность у них сразу вызвала подозрение.

«И тогда началось то, чего мы точно не ожидали. Он на нас стал кричать, угрожать последними словами, угрожал похитить детей. Говорил, что засунет нас в багажник и увезёт на границу Украины. Говорил, что мы здесь никто, а он – местный», – вспоминают девушки.

Об инциденте они рассказали волонтёру клайпедского фонда Veik Fondas, который действительно все эти месяцы посильно помогает беженцам. Мгновенный совет – звонить в полицию!

Помогли всем городом

«Такие ситуации очень важно пресекать на корню, если там действительно что-то нечисто, просто потому, что обман дискредитирует саму суть благотворительной деятельности. Люди, если это не пресекать, попросту разочаруются и перестанут помогать, думая, что их всё равно обманут», – говорит руководитель Veik Fondas Михаил Андриянов.

По его словам, от полиции пока нет никаких вестей и даже не совсем понятно, начато ли формальное разбирательство. Сами беженки в интервью порталу газеты «Клайпеда» сказали, что угрожавший мужчина чуть ли не рассмеялся, когда они ему сообщили, что обратились в полицию. Дескать, его жена там работает и «ничего мне не будет».

Впрочем, сам Виталиюс отрицает угрозы, обвиняет беженок в наговоре и вообще считает, что они повели себя неблагодарно по отношению к нему. Ну а подобные акции с цветами, дескать, нормальное явление и так пожертвования собираются в разных городах.

Волна в СМИ обратила на себя внимание и политиков. Депутат Сейма Литвы Лигита Гирскене лично взяла под контроль эту историю. В том числе и с её помощью беженкам удалось найти другую квартиру, уже полноценную. Предприниматели перевели необходимые для ремонта средства, другие неравнодушные позаботились о мебели, которой в квартире не хватало.

Оксана и Майя совсем скоро переедут из общежития в нормальное жильё. Ну а Майя сменит работу. Ей больше не потребуется расставаться на всю неделю с детьми и ездить в столицу.

Денис Тарасенко, портал zanedeliu.lt