Listen to «Неменчине, самая актуальная информация. Интервью с министром МВД Ритой Тамашюнене» on Spreaker.



— У нас на связи министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюнене, здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Необыкновенная такая ситуация, что самый близкий к Вильнюсу городок Неменчине пришлось закрывать из-за пандемии, из-за очага вируса. Не всё гладко началось с утра, а что к этому моменту? Удалось ли внедрить все планы, связанные с тем, как попадать и выезжать из города на этот момент?

— Планы внедрить все-таки удалось. Потому что за такое короткое время — вчера только после обеда были подготовлены все нужные документы, чтобы эти строгие меры карантина в Неменчине осуществить, — и с утра уже люди видели, что стоят полицейские, проверяют выезжающих-въезжающих в город. Внимание уделили тому, что, может, не все люди подготовились, имели с собой удостоверения или справку выезжать на работу. Полицейские, конечно, сегодня в первый день, и самоуправление, общими силами организовали закрытие всех дорог, остались три пункта въезда и выезда из Неменчине, потому очень важно всем жителям Неменчине оставаться максимально дома. Те, которые работают в другом городе, они могут поехать в город, если они не чувствуют никаких симптомов. Если какие-то симптомы, которые всем уже хорошо известны, — температура или кашель, — надо оставаться дома, сообщить врачам, проверить тест на коронавирус. Тоже сегодня в правительстве принято решение, что максимально проверить не только работников Vilnika, где был очаг коронавируса, не только работников социальных учреждений, которых много в Неменчине и вокруг города, но также максимально проверить всех-всех жителей Неменчине, чтобы видеть действительно ситуацию, какая есть в городе. Как известно, закрыт городок на неделю. Но и врачи-эпидемиологи, и какие данные тестов получат медики — сегодня говорим о неделе закрытия города, но неизвестно, не будет ли такой режим продолжен и в будущем.

— И у меня последний вопрос будет связан с тем, не считаете ли вы, как министр внутренних дел, что люди слишком как-то несерьёзно отнеслись к режиму карантина, и что, наверное, какие-то более строгие меры контроля нам бы позволили избежать сейчас очага? Когда мы ждём послабления от правительства — именно в этот момент, и всё это вместе совпало — не нужны ли были какие-то ещё, более строгие, меры?

— Говорить о всей ситуации в целом в стране, может, и сложно. Потому что эти очаги… коронавирус не всегда равномерно везде во всём государстве. Меры — самое главное — как закрыть все границы, — ограничения тоже транспорта и рекомендации по изоляции — они обязательно нужны, и они будут продолжаться ещё не одну неделю. Это очень важно, чтобы мы все поняли, чтобы мы соблюдали этот режим. Наша ответственность — каждый должен только со своей семьей, и самыми близкими людьми, общаться и стараться избегать контакта. Вот это — самая главная информация, она остается главной. И уже месяц, как карантин, и сегодня она тоже остается самой главной информацией. Вот всё-таки вы правы, что всегда людям кажется, что, вот, может, я молодой, не отношусь к группе риска — может, мне совсем этот вирус не страшен. Но надо помнить, что если даже вам он не страшен, вы можете становиться потенциальным носителем этого вируса. Это ещё хуже — заразить других, хоть сам можешь эту болезнь перенести очень легко. Потому сегодня в Неменчине действительно надо просить жителей оставаться дома, выходить только очень редко из дому, одного члена семьи отправить в магазин со списком самых важных покупок. Сделать покупки один раз, но больше, и стараться избегать других важных вам поездок, если этого можно избежать. Режим довольно-таки строгий — надо всем это понимать и всем ответственно себя вести.

— В это нелёгкое время нам уделила время министр внутренних дел Рита Тамашюнене. Спасибо большое!