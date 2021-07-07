Необходимые для поездок за границу ПЦР-тесты будут бесплатными

Необходимые для поездок за границу ПЦР-тесты на коронавирус будут бесплатно проводить всем гражданам Литвы. Это будет осуществляться вне зависимости от того, в какой стране человек декларировал место жительства. Новый порядок уже вступил в силу. Ранее бесплатно проводились экспресс-тесты на антиген, необходимые для «паспорта возможностей». Однако теперь Минздрав предоставляет возможность перед поездкой за рубеж бесплатно делать и ПЦР-тест. А затем – получать зелёный Евросоюзный COVID-сертификат. Более подробную информацию можно найти на странице koronastop.lrv.lt.

Латвия объявила об обязательной вакцинации для работников определённых профессий

Правительство Латвии приняло решение об обязательной вакцинации работников учреждений здравоохранения, социального ухода и образования. Соответствующие поправки в законодательство внесут в ближайшее время. Вакцинироваться работники должны будут до 15 сентября. После этой даты у работодателя будет право отстранить непривитых от исполнения обязанностей или прекратить с ними трудовые отношения. Помимо этого, в Латвии будет сокращено количество государственных услуг, доступных непривитым жителям страны. Они смогут очно получать только те услуги, которые невозможно получить дистанционным образом.

В европейской кампании по вакцинации заметен прогресс

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен говорит, что в европейской кампании вакцинации от коронавируса заметен прогресс. В середине апреля ЕС всё ещё отставал от США на 25 процентных пунктов по числу взрослых, имеющих хотя бы одну прививку. Сегодня же этот показатель снизился до 5 процентных пунктов, и разрыв продолжает сокращаться.

Достичь коллективного иммунитета в ближайшее время не получится

Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери считает, что достичь коллективного иммунитета в борьбе с коронавирусом в ближайшем времени не удастся. По его словам, скептически настроенных людей необходимо убедить. А те 10%, которые не желают вакцинироваться, выработают свой иммунитет, переболев. Он также добавил, что для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы доля привитых в обществе достигла 85%.