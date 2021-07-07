Covid-19 Вакцинация

Необходимые для поездок за границу ПЦР-тесты будут бесплатными

Автор Евгений Русаков 20

Необходимые для поездок за границу ПЦР-тесты будут бесплатными

Необходимые для поездок за границу ПЦР-тесты на коронавирус будут бесплатно проводить всем гражданам Литвы. Это будет осуществляться вне зависимости от того, в какой стране человек декларировал место жительства.  Новый порядок уже вступил в силу. Ранее бесплатно проводились экспресс-тесты на антиген, необходимые для «паспорта возможностей». Однако теперь Минздрав предоставляет возможность перед поездкой за рубеж бесплатно делать и ПЦР-тест. А затем – получать зелёный Евросоюзный COVID-сертификат. Более подробную информацию можно найти на странице koronastop.lrv.lt.

Латвия объявила об обязательной вакцинации для работников определённых профессий

Правительство Латвии приняло решение об обязательной вакцинации работников учреждений здравоохранения, социального ухода и образования. Соответствующие поправки в законодательство внесут в ближайшее время. Вакцинироваться работники должны будут до 15 сентября. После этой даты у работодателя будет право отстранить непривитых от исполнения обязанностей или прекратить с ними трудовые отношения. Помимо этого, в Латвии будет сокращено количество государственных услуг, доступных непривитым жителям страны. Они смогут очно получать только те услуги, которые невозможно получить дистанционным образом.

В европейской кампании по вакцинации заметен прогресс

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен говорит, что в европейской кампании вакцинации от коронавируса заметен прогресс. В середине апреля ЕС всё ещё отставал от США на 25 процентных пунктов по числу взрослых, имеющих хотя бы одну прививку. Сегодня же этот показатель снизился до 5 процентных пунктов, и разрыв продолжает сокращаться.

Достичь коллективного иммунитета в ближайшее время не получится

Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери считает, что достичь коллективного иммунитета в борьбе с коронавирусом в ближайшем времени не удастся. По его словам, скептически настроенных людей необходимо убедить. А те 10%, которые не желают вакцинироваться, выработают свой иммунитет, переболев. Он также добавил, что для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы доля привитых в обществе достигла 85%.

Метки:

Актуальные новости

Всё о посещении пациентов в вильнюсских больницах

Всё о посещении пациентов в вильнюсских больницах

Автор Евгений Русаков
Вступил в силу обновленный список стран, «затронутых COVID-19»

Вступил в силу обновленный список стран, «затронутых COVID-19»

Автор Анжелика Орлёнок
Сейм Литвы одобрил обязательное тестирование сотрудников

Сейм Литвы одобрил обязательное тестирование сотрудников

Автор RUSRADIO LT
Власти Эстонии ввели новые ограничительные меры

Власти Эстонии ввели новые ограничительные меры

Автор RUSRADIO LT
Четверг, 17 июня, объявлен днём всеобщей вакцинации

Четверг, 17 июня, объявлен днём всеобщей вакцинации

Автор Евгений Русаков
Вакцинация детей в возрасте от 12 лет начнётся уже в июне

Вакцинация детей в возрасте от 12 лет начнётся уже в июне

Автор Евгений Русаков
Для улучшения эпидемиологической ситуации важна вакцинация

Для улучшения эпидемиологической ситуации важна вакцинация

Автор Евгений Русаков
В больницах не хватает медперсонала

В больницах не хватает медперсонала

Автор RUSRADIO LT
Глава МВД: ограничения на передвижение между самоуправлениями изменятся с середины марта

Глава МВД: ограничения на передвижение между самоуправлениями изменятся с середины марта

Автор RUSRADIO LT