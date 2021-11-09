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Необычный завтрак, быстрый обед или изысканный ужин с тыквой

Автор Анжелика Орлёнок
Необычный завтрак, быстрый обед или изысканный ужин с тыквой
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Золотой осенью – ароматная золотистая тыква! Если вам нравится готовить сезонные блюда, предлагаем варианты. На завтрак это может быть брускетта с тыквой, на обед – быстрый суп, а на ужин – куриная грудка с тыквой.

Необычный завтрак. Брускетта с тыквой и козьим сыром

Знаменитый английский повар и ресторатор Джейми Оливер предлагает на завтрак приготовить вкуснейшее блюдо – брускетту с тыквой. Обратите внимание, в рецепте используется продолговатая тыква, с ярко-оранжевой мякотью. Британцы называют её butternut squash. Вполне возможно, что вкус блюда не пострадает, если мы приготовим его и с обычной тыквой.

Ингредиенты
1 небольшая тыква
6 зубчиков чеснока
3 веточки шалфея
молотый чили (в рецепте – чайная ложка, но, наверное, лучше регулировать по своему вкусу)
1 небольшая буханка ржаного хлеба
125 г мягкого козьего сыра
оливковое масло
морская соль, чёрный перец – по вкусу

Приготовление
Разогрейте духовку до 200ºC.
Разрежьте тыкву пополам, удалите семечки и нарежьте на 8 частей. Поместите её в противень для запекания.
Раздавите зубчики чеснока. Добавьте к тыкве чеснок, листочки шалфея, молотый чили, немного оливкового масла, щепотку морской соли и чёрного перца.
Хорошенько перемешайте, разровняйте на противне равномерным слоем и запекайте 35–40 минут до золотистого цвета и мягкости.
Выньте тыкву из духовки и остудите.
Пока тыква будет запекаться, нарежьте ржаной хлеб ломтиками и поджарьте на сковороде примерно по 1 минуте с каждой стороны.
Выложите хлеб на доску и посыпьте его очищенным обжаренным чесноком.
Удалите кожуру с тыквы и выложите мякоть в миску, слегка разомните её вилкой. Выложите на ломтики хлеба тыквенное пюре, посыпьте сыром, сбрызните оливковым маслом и украсьте несколькими листиками шалфея.

Необычный завтрак, быстрый обед или изысканный ужин с тыквой

Брускетта с козьим сыром. Фото – jamieoliver.com

Быстрый обед. Лёгкий, но сытный суп из тыквы

С обедом можно поступить проще. Свой вариант супа-пюре из тыквы есть, наверное, у многих хозяек. А для тех, кто его ещё не готовил, приведём примерный рецепт.

Ингредиенты
Одна небольшая тыква или примерно килограмм очищенной мякоти тыквы
Репчатый лук – одна головка средней величины
Чеснок – 2 зубчика
Бульон куриный, мясной, или просто вода – 1 л
Сливки 20% – примерно полстакана
Соль и перец чёрный молотый – по вкусу

Приготовление
Нарежьте тыкву крупными кубиками.
Сложите в кастрюлю тыкву, нарезанный лук и чеснок.
Залейте бульоном и доведите до кипения. Затем минут десять поварите на небольшом огне. Добавьте соли и перца, и подержите на огне ещё 5-10 минут, пока тыква не станет мягкой.
Взбейте суп блендером.
Разлейте по тарелкам, добавьте сливки, посыпьте обжаренными подсушенными кунжутными или тыквенными семечками.
Любителям более калорийных блюд (и, конечно же, детям) можно добавить в суп натёртый сыр. Не запрещается и «украсить» суп тоненькими дольками обжаренного бекона.

Необычный завтрак, быстрый обед или изысканный ужин с тыквой

Быстрый, сытный, ароматный тыквенный суп

Изысканный ужин. Куриная грудка, запечённая с тыквой

Идею такого изысканного блюда мы тоже позаимствуем у всемирно известного Джейми Оливера.

Ингредиенты
1 куриная грудка (со шкуркой)
1 щепотка морской соли
2 веточки свежего майорана или орегано
1 щепотка свежемолотого чёрного перца
½ свежего красного перца чили
одна небольшая продолговатая тыква (или примерно четверть обычной тыквы средней величины)
несколько ложек нежирных сливок
молотый мускатный орех — по вкусу
немного оливкового масла.

Приготовление
Разогрейте духовку до 200 °C.
Положите куриную грудку в миску. Хорошенько натрите её смесью соли и перца.
Переложите курицу в форму для выпечки, посыпьте рублеными листьями майорана или орегано, а также очищенным от семян и мелко нарезанным перцем чили.
Разрежьте тыкву, удалите из неё семена и нарежьте очень тоненькими пластинками. Плотно распределите их вокруг куриной грудки.
Полейте тыкву (не курицу) небольшим количеством сливок, приправьте мускатным орехом, солью и перцем.
Сбрызните сверху маслом и запекайте в духовке примерно 25–35 минут. За это время курица должна пропечься, а тыква — стать мягкой.

Необычный завтрак, быстрый обед или изысканный ужин с тыквой

Куриная грудка, запечённая с тыквой. Фото – jamieoliver.com

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