Необычный завтрак, быстрый обед или изысканный ужин с тыквой

Золотой осенью – ароматная золотистая тыква! Если вам нравится готовить сезонные блюда, предлагаем варианты. На завтрак это может быть брускетта с тыквой, на обед – быстрый суп, а на ужин – куриная грудка с тыквой.

Необычный завтрак. Брускетта с тыквой и козьим сыром

Знаменитый английский повар и ресторатор Джейми Оливер предлагает на завтрак приготовить вкуснейшее блюдо – брускетту с тыквой. Обратите внимание, в рецепте используется продолговатая тыква, с ярко-оранжевой мякотью. Британцы называют её butternut squash. Вполне возможно, что вкус блюда не пострадает, если мы приготовим его и с обычной тыквой.

Ингредиенты

1 небольшая тыква

6 зубчиков чеснока

3 веточки шалфея

молотый чили (в рецепте – чайная ложка, но, наверное, лучше регулировать по своему вкусу)

1 небольшая буханка ржаного хлеба

125 г мягкого козьего сыра

оливковое масло

морская соль, чёрный перец – по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовку до 200ºC.

Разрежьте тыкву пополам, удалите семечки и нарежьте на 8 частей. Поместите её в противень для запекания.

Раздавите зубчики чеснока. Добавьте к тыкве чеснок, листочки шалфея, молотый чили, немного оливкового масла, щепотку морской соли и чёрного перца.

Хорошенько перемешайте, разровняйте на противне равномерным слоем и запекайте 35–40 минут до золотистого цвета и мягкости.

Выньте тыкву из духовки и остудите.

Пока тыква будет запекаться, нарежьте ржаной хлеб ломтиками и поджарьте на сковороде примерно по 1 минуте с каждой стороны.

Выложите хлеб на доску и посыпьте его очищенным обжаренным чесноком.

Удалите кожуру с тыквы и выложите мякоть в миску, слегка разомните её вилкой. Выложите на ломтики хлеба тыквенное пюре, посыпьте сыром, сбрызните оливковым маслом и украсьте несколькими листиками шалфея.

Быстрый обед. Лёгкий, но сытный суп из тыквы

С обедом можно поступить проще. Свой вариант супа-пюре из тыквы есть, наверное, у многих хозяек. А для тех, кто его ещё не готовил, приведём примерный рецепт.

Ингредиенты

Одна небольшая тыква или примерно килограмм очищенной мякоти тыквы

Репчатый лук – одна головка средней величины

Чеснок – 2 зубчика

Бульон куриный, мясной, или просто вода – 1 л

Сливки 20% – примерно полстакана

Соль и перец чёрный молотый – по вкусу

Приготовление

Нарежьте тыкву крупными кубиками.

Сложите в кастрюлю тыкву, нарезанный лук и чеснок.

Залейте бульоном и доведите до кипения. Затем минут десять поварите на небольшом огне. Добавьте соли и перца, и подержите на огне ещё 5-10 минут, пока тыква не станет мягкой.

Взбейте суп блендером.

Разлейте по тарелкам, добавьте сливки, посыпьте обжаренными подсушенными кунжутными или тыквенными семечками.

Любителям более калорийных блюд (и, конечно же, детям) можно добавить в суп натёртый сыр. Не запрещается и «украсить» суп тоненькими дольками обжаренного бекона.

Изысканный ужин. Куриная грудка, запечённая с тыквой

Идею такого изысканного блюда мы тоже позаимствуем у всемирно известного Джейми Оливера.

Ингредиенты

1 куриная грудка (со шкуркой)

1 щепотка морской соли

2 веточки свежего майорана или орегано

1 щепотка свежемолотого чёрного перца

½ свежего красного перца чили

одна небольшая продолговатая тыква (или примерно четверть обычной тыквы средней величины)

несколько ложек нежирных сливок

молотый мускатный орех — по вкусу

немного оливкового масла.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 °C.

Положите куриную грудку в миску. Хорошенько натрите её смесью соли и перца.

Переложите курицу в форму для выпечки, посыпьте рублеными листьями майорана или орегано, а также очищенным от семян и мелко нарезанным перцем чили.

Разрежьте тыкву, удалите из неё семена и нарежьте очень тоненькими пластинками. Плотно распределите их вокруг куриной грудки.

Полейте тыкву (не курицу) небольшим количеством сливок, приправьте мускатным орехом, солью и перцем.

Сбрызните сверху маслом и запекайте в духовке примерно 25–35 минут. За это время курица должна пропечься, а тыква — стать мягкой.