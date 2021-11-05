Неписанные психологические законы поведения за рулём

Знающие люди утверждают, что есть некие психологические законы поведения за рулём, которые помогают водителям во многих ситуациях. О них и расскажем.

«Дорожное бешенство»

Основная причина агрессии на дороге – это так называемое «дорожное бешенство». Однако при наличии пассажира, способного выслушать гневные тирады, «дорожное бешенство» и уровень агрессивности вождения сокращаются почти в два раза! Поэтому смело высказывайте всё, что у вас накопилось, пусть даже воображаемому собеседнику. По словам социолога Джека Каца из Калифорнийского университета, должно стать легче.

Контакт глазами

Психологи заметили, что тот водитель, который по своей инициативе встретился глазами с шофёром встречного автомобиля, на перекрёстке будет пропущен более чем в двух случаях из трёх. А тот, кто не хочет никого пропускать, будет избегать любых взглядов и намеренно отводить глаза.

Опытный водитель VS неопытный водитель

Опытный водитель отличается от неопытного по тому, куда он смотрит во время вождения. Всё дело в том, что новички почти всё время смотрят прямо перед собой, на полосы разметки и на обочины. В свою очередь, опытные водители едут в потоке инстинктивно. При этом они постоянно смотрят вдаль, на соседнюю полосу и в зеркало заднего вида, сканируя дорожную ситуацию в целом.

«Правило трёх секунд»

Многие ли из вас слышали о «правиле трёх секунд»? Так вот, чтобы попасть в аварию, достаточно не смотреть на дорогу три секунды. И первое место среди отвлекающих факторов занимает отнюдь не телефон, а поиск каких-либо предметов. Этим среднестатистический водитель занимается 11 раз в час. На втором месте дети, которым нужно передать водичку, найти тряпочку или сделать что-нибудь ещё. И наконец, третье место занимает поиск любимых радиостанций и настройка аудиосистемы.

Так что за рулём автомобиля управляйте автомобилем!

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