Дороги

Неписанные психологические законы поведения за рулём

Автор Евгений Русаков
Неписанные психологические законы поведения за рулём
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Знающие люди утверждают, что есть некие психологические законы поведения за рулём, которые помогают водителям во многих ситуациях. О них и расскажем.

«Дорожное бешенство»

Основная причина агрессии на дороге – это так называемое «дорожное бешенство». Однако при наличии пассажира, способного выслушать гневные тирады, «дорожное бешенство» и уровень агрессивности вождения сокращаются почти в два раза! Поэтому смело высказывайте всё, что у вас накопилось, пусть даже воображаемому собеседнику. По словам социолога Джека Каца из Калифорнийского университета, должно стать легче.

Неписанные психологические законы поведения за рулём

«Дорожное бешенство»

Контакт глазами

Психологи заметили, что тот водитель, который по своей инициативе встретился глазами с шофёром встречного автомобиля, на перекрёстке будет пропущен более чем в двух случаях из трёх. А тот, кто не хочет никого пропускать, будет избегать любых взглядов и намеренно отводить глаза.

Неписанные психологические законы поведения за рулём

Ну разве можно не уступить дорогу водителю с такой обаятельной улыбкой?

Опытный водитель VS неопытный водитель

Опытный водитель отличается от неопытного по тому, куда он смотрит во время вождения. Всё дело в том, что новички почти всё время смотрят прямо перед собой, на полосы разметки и на обочины. В свою очередь, опытные водители едут в потоке инстинктивно. При этом они постоянно смотрят вдаль, на соседнюю полосу и в зеркало заднего вида, сканируя дорожную ситуацию в целом.

Неписанные психологические законы поведения за рулём

Вспомните себя, когда вы только-только начали ездить. Ведь было то же самое…

«Правило трёх секунд»

Многие ли из вас слышали о «правиле трёх секунд»? Так вот, чтобы попасть в аварию, достаточно не смотреть на дорогу три секунды. И первое место среди отвлекающих факторов занимает отнюдь не телефон, а поиск каких-либо предметов. Этим среднестатистический водитель занимается 11 раз в час. На втором месте дети, которым нужно передать водичку, найти тряпочку или сделать что-нибудь ещё. И наконец, третье место занимает поиск любимых радиостанций и настройка аудиосистемы.

Неписанные психологические законы поведения за рулём

Уважаемый водитель, вы уже две секунды на меня смотрите. Следите, пожалуйста, за дорогой!

Так что за рулём автомобиля управляйте автомобилем!

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