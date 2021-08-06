Непривитым жителям, возможно, придётся раскошелиться

Если Правительство Литвы упразднит бесплатные тесты для получения «Паспорта возможностей», непривитым жителям придётся самим за них заплатить. В настоящий момент цена ПЦР-теста в частных клиниках составляет около 80 евро. Между тем в месяц все эти тесты обойдутся в сумму более 1000 евро.

В минувшую среду Правительство Литвы представило проект, согласно которому жители без «Паспорта возможностей» будут ограничены в своих действиях. Уже со следующего понедельника такие жители, возможно, не смогут посещать заведения общепита и их открытые террасы. Помимо этого они не смогут посещать театры и кинотеатры, пользоваться услугами гостиниц и принимать участие в различных мероприятиях.

С 13 сентября появится ещё больше ограничений. Они не смогут заходить в магазины, за исключением магазинов обязательных товаров или услуг, площадь которых не больше 1500 кв. м и у которых есть отдельный вход с улицы. Помимо этого они не смогут пользоваться услугами общественного транспорта, посещать салоны красоты, мероприятия и даже больницы (исключение составляют случаи неотложной помощи).

Между тем жить обычной жизнью и пользоваться всеми услугами смогут жители с «Паспортом возможностей». И если до недавнего времени получить его могли практически все жители Литвы, то теперь этот порядок предлагается изменить. В частности, предлагается убрать возможность сдавать тест бесплатно, а для получения «Паспорта возможностей» необходимо будет сдать ПЦР-тест, за который придётся ещё и заплатить самим. При этом действовать ПЦР-тест будет не 72 часа, как раньше, а только 48 часов. Исключение составят те, кто не может привиться от коронавируса по причинам здоровья.

Так вот о ПЦР-тестах. Сдать его можно будет только в частных клиниках. Один такой тест стоит 79 евро. Причём цены на него в различных клиниках также разнятся – от 50 до 98 евро. Вот краткий список цен ПЦР-тестов в различных частных клиниках и лабораториях:

Antėja – 79 евро;

Endemikа – 79 евро;

Medicinapractica – 75 евро (обычный), 115 евро (срочный);

Affidea – 79 евро;

Medicinos diagnostikos ir gydymo centras – 79 евро (обычный), 140 евро( срочный);

Kraujo laboratorija – 75 евро (обычный), 115 евро (срочный);

Diagnolita – 68 евро;

Baltijos ir Amerikos klinika – 95 евро;

Inmedica – 75 евро;

Antakalnio poliklinika – 55 евро;

Uosto poliklinika – 76 евро;

Centro poliklinika – 60 евро (обычный), 80 евро (срочный);

Northway medicinos centras – 98 евро;

Vėtrungės klinika – 79 евро.

При этом в некоторых клиниках придётся доплатить и за сам мазок. Также необходимо отметить, что результатов обычного ПЦР-теста придётся ждать около суток.

Поскольку действует этот тест 48 часов, то для беспрерывного получения любых контактных услуг в месяц нужно сделать 15 таких тестов (при условии получения результатов в течение нескольких часов), а это уже обойдётся в сумму более 1000 евро, поэтому желающим не прививаться придётся раскошелиться, чтобы и дальше жить обычной жизнью.

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