Непростые дорожные условия, виртуальный тур театра кукол и другие новости

Условия на дорогах пока не очень благоприятны для поездок – в большинстве районов снег, метели и гололедица. Об этом предупреждают дорожные службы. И несмотря на то, что эти службы сейчас работают, не покладая рук, все равно следует быть осторожными за рулем.