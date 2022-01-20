Непростые дорожные условия, виртуальный тур театра кукол и другие новости

Дорожные службы призывают быть внимательными за рулем. А Вильнюсский театр Lėlė подготовил первый в стране виртуальный тур в Живой музей кукол. Об этих и других новостях читайте ниже.
Условия на дорогах пока не очень благоприятны для поездок – в большинстве районов снег, метели и гололедица. Об этом предупреждают дорожные службы. И несмотря на то, что эти службы сейчас работают, не покладая рук, все равно следует быть осторожными за рулем.
С 3 февраля начинается прием в учреждения профессионального образования. Заявки на поступление будут приниматься с 3 по 15 февраля. Приглашения на обучение абитуриенты получат 17 февраля. Договоры будут подписаны 17-18 февраля. Как обычно, участники должны подавать заявки и все другие документы через информационную систему LAMA BPO.
Профсоюз работников столичного общественного транспорта не нашел соглашения об оплате труда и новом коллективном договоре с руководством компании. На переговоры дана неделя. Затем планируется провести забастовку.
Сейм решил, что врачам и соцработникам вакцинироваться в обязательном порядке не придется.
Жителям страны, мерзнущим зимой, агентство Keliauk Lietuvoje предлагает согреться, даже не выезжая в далекие страны. В составленной агентством «Карте погоды» некоторые места не уступают жаркой температурой африканским пустыням.
Перед костелом Петра и Павла возродят часовню, снесенную в советское время.
Жилому небоскребу, который сейчас строится в Вильнюсе, дали имя в честь американского астронавта Базза Олдрина, который отмечает свое 92-летие. Небоскреб назвали Buzz.
Запланированное на прошлой неделе обновление системы e.sveikata, которое должно обеспечить автоматизированный и качественный обмен данными между системой e.sveikata и другими информационными системами, связанными со здоровьем, состоится вечером в эту пятницу. Во время обновления не будет возможности обновить «паспорт возможностей».
В столице автомобили, мешающие дорожному движению, будут эвакуированы. При этом размер штрафа достигнет 50 евро. Вильнюсское самоуправление обещает в ближайшее время составить список мест, где зафиксировано наибольшее количество подобных нарушений.
Жительница Клайпеды зафиксировала в Клайпедском районе необычное явление – облака были похожи на морские волны. Оказывается, это хорошо известное, но редкое природное явление, и длится оно недолго.
В литовской баскетбольной лиге прервалась серия 4 побед «Нептунаса». Клайпедчане вчера дома со счетом 70:85 уступили Алитусской Dzūkijе.
«История города Клайпеды» – самая популярная книга 2021 года – переведена на русский язык. Книгу представили общественности в феврале прошлого года. Ее автор – директор Института истории и археологии Балтийского региона Клайпедского университета (КУ), профессор, историк Василиюс Сафроновас.
После годичного перерыва в Вильнюсе снова состоится международная книжная ярмарка. Однако в связи с новой волной заболеваний коронавирусом потоки посетителей будут регулироваться. Книжная ярмарка Vilniaus knygų mugė пройдет 24–27 февраля в Litexpo.
Вильнюсский театр Lėlė представляет первый в Литве виртуальный тур театра кукол. В любое время суток любители театра смогут оказаться в Живом музее кукол, познакомиться с историей театра, с диковинками кукольного мира.
Фото – Гедрюс Акелис, welovelithuania.com