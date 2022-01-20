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Непростые дорожные условия, виртуальный тур театра кукол и другие новости

Автор RUSRADIO LT
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Дорожные службы призывают быть внимательными за рулем. А Вильнюсский театр Lėlė подготовил первый в стране виртуальный тур в Живой музей кукол. Об этих и других новостях читайте ниже.

Условия на дорогах пока не очень благоприятны для поездок – в большинстве районов снег, метели и гололедица. Об этом предупреждают дорожные службы. И несмотря на то, что эти службы сейчас работают, не покладая рук, все равно следует быть осторожными за рулем.

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Вильнюсский театр Lėlė представляет первый в Литве виртуальный тур театра кукол. В любое время суток любители театра смогут оказаться в Живом музее кукол, познакомиться с историей театра, с диковинками кукольного мира.

Фото – Гедрюс Акелис,  welovelithuania.com

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