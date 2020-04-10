Непубличная Финляндия: тут и без того умели держать дистанцию

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-История, рассказанная Евгением Терешенком. Он проживает в Финляндии.

-“Надо сразу уточнить, что я живу в юго-западной части Финляндии. Могу говорить только о том, что вижу сам.

На мой взгляд финские власти среагировали на проблему с вирусом достаточно сдержанно и относительно спокойно. Карантинные меры были приняты в унисон с другими странами Европы или даже может быть чуть позже. Ограничение сперва были только на уровне рекомендации, но постепенно они приобретают общеевропейскую форму и становятся полноценными требованиями. Хотя мне до сих пор непонятно, контролируется ли кем-то перемещения по улице.

В нашем маленьком городке этого точно не происходит. Во всяком случае я спокойно перемещаюсь по городу по всем своим нуждам.

Работу в нашем регионе, особенно на больших предприятиях, стараются не прерывать.

Да, тут ввели меры профилактики на режимном предприятии. Людей спрашивают на предмет перемещение по стране в последнюю текущую неделю и в последние несколько дней.

Тех, кто выезжал за пределы региона, сажают, как правило , на пятнадцатидневный карантин. Они работают из дома или просто сидят и ждут пока у них закончится карантин. Не знаю, оплачивается ли это. Пока что непонятно. Также на дом отправили тех, кто по роду деятельности может работать на дому. Приоритеты дали, конечно же пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями. Конкретно в моём офисе люди работают по одному, каждый в отдельном кабинете и по возможности избегают общения друг с другом. Также все рейсовые автобусы до места работы отменили. Приехать можно только на собственной машине и должно быть не более 2 человек в каждом автомобиле.

Магазины тоже работают в привычном режиме. Ассортимент минимально уменьшился и практически лично для меня минимально заметен. Все основные продукты есть. Я бы сказал, что если что-то поменялось, то это несущественно. Продавцов на кассе отделили от покупателей специальными прозрачными щитами, чтобы брызги не летели при обмене информации.

Но вот мой спортзал продолжает работать. Хотя это очень нетипичный случай. Знаю, что даже в более отдаленных и северных частях Финляндии залы были закрыты на это время. И скорее всего остаются закрытыми в большинстве городов Финляндии.

Вообще Финляндия настолько непубличная страна, что меры введенные с карантином, являются чуть ли не нормальной обычной практикой для людей.

Тут и без того умели держать дистанцию, здороваться за руку и уж тем более не растворяться в дружеских объятиях.

Комендантского часа в городе нет. Точно никакой паники на лицах людей я не замечаю. В городе никто не носит на лицах маски.Правда и самих масок в продажу тоже.

Евгений Терешонок из Финляндии специально для RUSRADIO LT