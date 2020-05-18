Нерадостная статистика выходных
Май 18, 2020 09:17
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В выходные дни подтверждено 18 заражений коронавирусом и еще одна кончина пациента от COVID-19.
Данные о пяти инфицированных и летальном исходе заболевания связаны с самым крупным на данный момент очагом заражения — Вильнюсской клинической больницей в Антакальнисе.
Вирус также установлен еще четверым жителям пансионата в Антавиляй. В частности, в выходные подтвержден и второй случай заражения коронавирусом работника производственного цеха сети магазинов RIMI.