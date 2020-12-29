Неринга – культурная столица Литвы

Неринга перенимает титул Культурной столицы Литвы у Тракай. Сегодня горожане примут символ культурной столицы года – янтарное древо. Кроме того, в порту Ниды зажгут большой лабиринт света.

Правда, в связи с карантином, все церемонии можно будет увидеть только по интернету. А вот официальный праздник с февраля перенесен пока на середину мая. До тех пор запланирован целый ряд культурных мероприятий в виртуальном пространстве. В целом в программе Культурной столицы – более сотни ярких событий.

В том числе концертов, театральных постановок, свето-инсталляций, проектов связанных с культурным наследием курорта, его уникальной природой и экологией.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.