«Нервы» сняли бойцовский клип на песню «Так как надо»

Группа «Нервы» выпустила новый клип на песню «Так как надо».

Сценарий и режиссёр клипа — Женя Мильковский. В сюжете главный герой — бедный художник — вспоминает о любимой девушке, которую часто рисовал в своих картинах. Судьба приводит его в бойцовский клуб, где начинается заглавная и остросюжетная история, из-за которой герой окажется на волосок от смерти.

Новый клип группы «Нервы» — это драматическая криминальная короткометражка, которая даст зрителю прочувствовать адреналин и азарт, присущий погоням, дракам, любви и переживаниям за главного героя.

«Такого кино я ещё не снимал! Сюжет клипа не связан с песней. Однако эта история полностью передаёт эмоциональное состояние и ощущение от песни. По этой работе несложно догадаться, от какого режиссёра я фанатею. Я, действительно, являюсь большим поклонником Гая Ричи, а художник сам нарисовался», – рассказал Женя Мильковский.

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