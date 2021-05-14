Музыкальная новинка Новости

«Нервы» сняли бойцовский клип на песню «Так как надо»

Автор Эвелина Никанорова 10
«Нервы» сняли бойцовский клип на песню «Так как надо»

Группа «Нервы» выпустила новый клип на песню «Так как надо».

Сценарий и режиссёр клипа — Женя Мильковский. В сюжете главный герой — бедный художник — вспоминает о любимой девушке, которую часто рисовал в своих картинах. Судьба приводит его в бойцовский клуб, где начинается заглавная и остросюжетная история, из-за которой герой окажется на волосок от смерти.

Новый клип группы «Нервы» — это драматическая криминальная короткометражка, которая даст зрителю прочувствовать адреналин и азарт, присущий погоням, дракам, любви и переживаниям за главного героя.

«Такого кино я ещё не снимал! Сюжет клипа не связан с песней. Однако эта история полностью передаёт эмоциональное состояние и ощущение от песни. По этой работе несложно догадаться, от какого режиссёра я фанатею. Я, действительно, являюсь большим поклонником Гая Ричи, а художник сам нарисовался», – рассказал Женя Мильковский.

Источник

Еще больше клипов – по ссылке.

Метки:

Актуальные новости

Интервью с Раймундасом Банионисом и Ингой Машкариной

“Камерный театр”, интервью с Раймундасом Банионисом и Ингой Машкариной о спектакле “Заложники Венеры”

Автор RUSRADIO LT
Вильнюс набирает команду для центра вакцинации

Вильнюс набирает команду для центра вакцинации

Автор Евгений Русаков
В Италии создадут точную копию статуи Давида

В Италии создадут точную копию статуи Давида

Автор Эвелина Никанорова
Учебный год для начальных классов продлится до 15 июня

Что важно знать о возвращении младших школьников в классы

Автор Анжелика Орлёнок
В храмах возобновились службы в присутствии прихожан

День памяти жертв Холокоста

Автор Эвелина Никанорова

Литва «антилидер» коронавируса в Балтийский странах

Автор RUSRADIO LT
Итальянский остров Сардиния объявлен “белой зоной”

Итальянский остров Сардиния объявлен «белой зоной»

Автор RUSRADIO LT

В Клайпеде разгрузят магистральные улицы города

Автор RUSRADIO LT

Рождественские праздники в столице. Какими они будут?

Автор RUSRADIO LT