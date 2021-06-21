Несмотря на лотерею темпы вакцинации в Мариямполе снизились

Несмотря на то, что все привитые жители Мариямполе могут принимать участие в лотерее и выиграть различные призы, темпы вакцинации снизились и в этом самоуправлении. По словам представителей мэрии Мариямполе, в настоящий момент это происходит по всей Литве, а без лотереи количество пришедших на вакцинацию было бы на 20% меньше. Многие жители признаются, что пришли на прививку именно из-за лотереи. В ином случае, они привились бы осенью или ещё позже. Напомним, что самоуправление Мариямполе организовало лотерею с различными призами для того, чтобы побудить людей принять участие в вакцинации. В качестве призов разыгрываются полёты на воздушном шаре, массажи, билеты в кинотеатры, подарочные купоны и пр. В настоящий момент в Мариямполе привито более 43% жителей самоуправления. Примерно столько же привито и по всей Литве.

Четвёртая волна коронавируса не будет такой тяжёлой

Возможная четвёртая волна инфекции не обязательно будет сопровождаться таким же большим числом пациентов в отделениях интенсивной терапии, как прежние. Такое мнение высказал глава Немецкого общества интенсивной и неотложной медицины Кристиан Карагианнидис. По его словам, если уязвимые группы к осени будут вакцинированы, тяжёлых случаев заболевания может быть гораздо меньше даже в условиях более высокого показателя распространения инфекции.

На открытие Олимпиады, возможно, допустят до 20 тыс. зрителей

Организаторы летней Олимпиады в Токио намерены разрешить присутствие на церемонии открытия Игр до 20 тыс. зрителей. Ранее премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил о допуске на соревнования до 10 тыс. зрителей, но при условии, что не более 50% мест будут заняты. Напомним, что это первые Олимпийские игры, на которые не будут допущены болельщики из других стран.

Только полностью привитые болельщики смогут посетить ЧМ-2022 по футболу

Катар намерен разрешить посещение чемпионата мира по футболу только полностью привитым болельщикам. По словам премьер-министра Халеда бен Халифа Аль Тани, ко времени проведения мирового футбольного первенства в конце 2022 года большинство стран уже вакцинируют своих граждан. Помимо всего прочего страна-хозяйка чемпионата ведёт переговоры с неназванной компанией о поставке одного миллиона доз вакцины для прибывающих на матчи. Между тем ФИФА пока не прокомментировала позицию Катара.