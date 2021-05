Netflix анонсировал продолжение Энолы Холмс

Cтриминговый сервис Netflix заявил, что снимет продолжение фильма Энола Холмс. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте платформы.

О дате премьеры киноленты Энола Холмс-2 пока не говорят.

Отметим, первая часть этого фильма появилась на экранах зрителей 23 сентября 2020 года. Буквально за сутки детектив получил огромную популярность.

Известно, что режиссером новой части выступит Гарри Брэдби, а сценаристом – Джек Торн.

The sequel is afoot!

The adventure continues as Millie Bobby Brown & Henry Cavill return to the world of ENOLA HOLMES, reteaming with director Harry Bradbeer & writer Jack Thorne on a second film based on Nancy Springer’s book series about Sherlock Holmes’ brilliant sister. 🔎 pic.twitter.com/7tsr1fbej2

— NetflixFilm (@NetflixFilm) May 13, 2021