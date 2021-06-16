Netflix анонсировал производство сериала о стрим-сервисе Spotify

Netflix приступил к производству сериала о музыкальном стрим-сервисе Spotify. Об этом сообщает издание Variety.

Шоу из шести серий будет посвящено шведскому предпринимателю Даниелю Эку и его партнерам, которые изменили музыкальную индустрию, предложив бесплатно легальную музыку людям по всему миру.

Создатели сериала вдохновились книгой журналистов Свена Карлссона и Йонаса Леийонхувуда «Против гигантов». Она рассказывает о ранних проблемах Spotify, включая уговаривание крупных лейблов подписаться на сервис. Кроме того, она повествует о конфликтах с Тейлор Свифт и Бобом Диланом. Книга переведена на несколько языков — китайский, болгарский, русский и тайский.

В производстве примет участие режиссер Пер-Олав Серенсен («Домой на Рождество»). А вот главные роли исполнят Эдвин Эндре («Викинги»), Ульф Стенберг («Комиссар Мартин Бек») и Гизем Эрдоган («Халифат»). Премьера сериала ожидается в 2022 году.

Источник

Еще больше новостей – по ссылке.