Паутина

Netflix анонсировал производство сериала о стрим-сервисе Spotify

Автор Эвелина Никанорова 19
Netflix анонсировал производство сериала о стрим-сервисе Spotify

Netflix приступил к производству сериала о музыкальном стрим-сервисе Spotify. Об этом сообщает издание Variety.

Шоу из шести серий будет посвящено шведскому предпринимателю Даниелю Эку и его партнерам, которые изменили музыкальную индустрию, предложив бесплатно легальную музыку людям по всему миру.

Создатели сериала вдохновились книгой журналистов Свена Карлссона и Йонаса Леийонхувуда «Против гигантов». Она рассказывает о ранних проблемах Spotify, включая уговаривание крупных лейблов подписаться на сервис. Кроме того, она повествует о конфликтах с Тейлор Свифт и Бобом Диланом. Книга переведена на несколько языков — китайский, болгарский, русский и тайский.

В производстве примет участие режиссер Пер-Олав Серенсен («Домой на Рождество»). А вот главные роли исполнят Эдвин Эндре («Викинги»), Ульф Стенберг («Комиссар Мартин Бек») и Гизем Эрдоган («Халифат»). Премьера сериала ожидается в 2022 году.

Источник

Еще больше новостей – по ссылке.

 

Метки:

Актуальные новости

247159132 580x460

Российский сериал «Эпидемия» вошел в топ-100 самых популярных телепроектов IMDb.

Автор Эвелина Никанорова
Охранник собирался на первое свидание и разбогател

Охранник собирался на первое свидание и разбогател

Автор Эвелина Никанорова
В Великобритании мужчина напился и сменил имя на Селин Дион

В Великобритании мужчина напился и сменил имя на Селин Дион

Автор RUSRADIO LT
Правительство Эстонии впервые возглавила женщина

Правительство Эстонии впервые возглавила женщина

Автор Эвелина Никанорова
В TikTok новый кулинарный тренд

В TikTok новый кулинарный тренд

Автор Эвелина Никанорова
Из-за хакерской атаки в сети супермаркетов закончился сыр

Из-за хакерской атаки в сети супермаркетов закончился сыр

Автор Эвелина Никанорова
Илон Маск ради заселения Марса готов продать все имущество

Илон Маск ради заселения Марса готов продать все имущество

Автор Эвелина Никанорова
Pool Deepspot Poland 4 580x460

В Польше построили самый глубокий в мире бассейн для дайвинга

Автор Эвелина Никанорова
Во Франции выпустили книгу, которая поможет отыскать клад

Во Франции выпустили книгу, которая поможет отыскать клад

Автор Эвелина Никанорова