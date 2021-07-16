Netflix добавит видеоигры на свою платформу

Стриминговый сервис Netflix планирует в 2022 году добавить на свою платформу видеоигры. Об этом сообщает Bloomberg.

Для разработки этого проекта компания наняла бывшего топ-менеджера Electronic Arts и Facebook Майка Верду, он займет пост вице-президента Netflix по разработке игр. Верду работал над такими популярными мобильными играми, как Sims и Plants vs Zombies, а также над играми по «Звездным войнам».

По данным Bloomberg, видеоигры появятся в разделе нового жанра, как это было на платформе с документальным кино или стендап-шоу. Дополнительную плату за игры Netflix брать не будет.

Компания в ближайшие месяцы приступит к формированию команды, которая займется внедрением видеоигр в сервис. Netflix уже начал объявлять вакансии, связанные с разработкой игр.

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