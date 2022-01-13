Netflix: два продолжения «Красного уведомления» будут сняты в 2023

Еще два фильма кинофраншизы «Красное уведомление» планирует Netflix.

Как сообщает Deadline со ссылкой на инсайдеров, обе части снимут фактически одновременно. Производство начнется в 2023 году. Конкретные сроки зависят от графиков занятых в нем актеров.

Пока же проект находится на стадии написания сценария, над которым работает автор первого фильма Роусон Маршалл Тёрбер. По некоторым данным, в сиквел и триквел вернутся все три главных героя в исполнении Дуэйна Джонсона, Райана Рейнольдса и Галь Гадот. Кроме того, будут добавлены новые персонажи, чтобы конкретизировать ансамбль фильмов об ограблениях, напоминающий звездную франшизу «Одиннадцать друзей Оушена». Продюсером снова станет Бо Флинн.

Премьера «Красного уведомления» состоялась на Netflix в ноябре 2021 года. Фильм разгромили критики, но полюбили зрители: он стал самым популярным блокбастером стримингового сервиса по итогам первого месяца просмотров.

Источник: InterMedia