Netflix экранизирует комикс «Приключения Астерикса»

Netflix объявил о создании сериала с 3D-анимацией по мотивам французского комикса про Астерикса. Об этом сообщает Deadline.

Производством проекта во Франции займется режиссер и сценарист Ален Шаба. А премьера мультсериала запланирована на 2023 год.

Шоу будет основано на полнометражном мультфильме «Большой бой Астерикса». ​По сюжету римляне устраивают битву между соперничающими галльскими вождями, а сами похищают друида Починикса, который поможет остановить ураган невиданной силы.

Первый комикс про галла Астерикса вышел во Франции в 1961 году. За 50 лет общий тираж книг про героя из Римской империи составил 350 млн экземпляров. Кроме того, его перевели на 111 языков. В 2013 году вышел новый комикс, впервые написанный не его оригинальными авторами.

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