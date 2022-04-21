Новости

Netflix начал терять подписчиков

Автор Эвелина Никанорова

Видеосервис Netflix потерял порядка 200 000 подписчиков за первый квартал 2022 года и впервые за 11 лет работы.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на финансовые отчеты компании, это лишь начало, и за второй квартал крупнейшая мировая видеоплатформа может лишиться еще около миллиона пользователей. На фоне этих новостей акции компании упали на 24%.

Netflix начал терять подписчиков

Хотя недавно Netflix объявил о начале работы в Африке, у него начались потери в Южной Америке, Канаде и США (порядка 600 000 отказов после повышения цен), а также в России, где сервис отказался работать в связи с событиями на Украине.

На данный момент к Netflix подключены 221,6 миллиона, но эта цифра не включает около 100 миллионов домохозяйств, которые получают доступ к сервису благодаря бесплатному обмену паролями. Недавно компания заявила, что может отказаться от этой опции и начала тестировать плату за данную услугу.

– Большой импульс потоковой передачи из-за Covid до недавнего времени затуманивал картину, – говорится в письме к акционерам Netflix. – Наше относительно высокое проникновение в домохозяйства — если учесть большое количество домохозяйств, имеющих общие учетные записи — в сочетании с конкуренцией создает препятствия для роста доходов.

При этом руководство компании сохраняет оптимизм и рассматривает проект новых расценок на свои услуги.

– Те, кто следил за Netflix, знают, что я против рекламы и большой поклонник простоты подписки, — заявил генеральный содиректор Рид Хастингс. – Но каким бы я ни был фанатом этого, я больше фанат потребительского выбора. И позволить потребителям, которые хотели бы иметь более низкую цену и терпимы к рекламе, получить то, что они хотят, имеет большой смысл.

Он отметил, что новая система подписки может заработать «в ближайший год или два».

Источник: InterMedia

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Режим чрезвычайного положения в Литве, переселение зубров в Дзукию и другие новости

Режим чрезвычайного положения в Литве, переселение зубров в Дзукию и другие новости

Автор R•RADIO
Отмена экстремальной ситуации, «Национальный лесосад», Darom и другие новости

Отмена экстремальной ситуации, «Национальный лесосад», Darom и другие новости

Автор R•RADIO
Две недели на декларацию о доходах, День собак в Вингисе и другие новости

Две недели на декларацию о доходах, День собак в Вингисе и другие новости

Автор R•RADIO
Топор из «Сияния» Стэнли Кубрика выставили на аукцион

Топор из «Сияния» Стэнли Кубрика выставили на аукцион

Автор Эвелина Никанорова
Пасхальный праздничный стол, рейды сотрудников Гослесничества и другие новости

Пасхальный праздничный стол, рейды сотрудников Гослесничества и другие новости

Автор R•RADIO
Том Хэнкс спродюсирует сериал о бомбардировщиках Второй мировой

Том Хэнкс спродюсирует сериал о бомбардировщиках Второй мировой

Автор Эвелина Никанорова
Первая украинка Вильнюса, саженцы для озеленения столицы и другие новости

Первая украинка Вильнюса, саженцы для озеленения столицы и другие новости

Автор R•RADIO
Поправки к бюджету, Пасхальное дерево в Швекшне и другие новости

Поправки к бюджету, Пасхальное дерево в Швекшне и другие новости

Автор R•RADIO
Обращение президента Украины к Сейму Литвы, «Алитус – культурная столица Литвы» и другие новости

Обращение президента Украины к Сейму Литвы, «Алитус – культурная столица Литвы» и другие новости

Автор R•RADIO