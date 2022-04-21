Netflix начал терять подписчиков

Видеосервис Netflix потерял порядка 200 000 подписчиков за первый квартал 2022 года и впервые за 11 лет работы.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на финансовые отчеты компании, это лишь начало, и за второй квартал крупнейшая мировая видеоплатформа может лишиться еще около миллиона пользователей. На фоне этих новостей акции компании упали на 24%.

Хотя недавно Netflix объявил о начале работы в Африке, у него начались потери в Южной Америке, Канаде и США (порядка 600 000 отказов после повышения цен), а также в России, где сервис отказался работать в связи с событиями на Украине.

На данный момент к Netflix подключены 221,6 миллиона, но эта цифра не включает около 100 миллионов домохозяйств, которые получают доступ к сервису благодаря бесплатному обмену паролями. Недавно компания заявила, что может отказаться от этой опции и начала тестировать плату за данную услугу.

– Большой импульс потоковой передачи из-за Covid до недавнего времени затуманивал картину, – говорится в письме к акционерам Netflix. – Наше относительно высокое проникновение в домохозяйства — если учесть большое количество домохозяйств, имеющих общие учетные записи — в сочетании с конкуренцией создает препятствия для роста доходов.

При этом руководство компании сохраняет оптимизм и рассматривает проект новых расценок на свои услуги.

– Те, кто следил за Netflix, знают, что я против рекламы и большой поклонник простоты подписки, — заявил генеральный содиректор Рид Хастингс. – Но каким бы я ни был фанатом этого, я больше фанат потребительского выбора. И позволить потребителям, которые хотели бы иметь более низкую цену и терпимы к рекламе, получить то, что они хотят, имеет большой смысл.

Он отметил, что новая система подписки может заработать «в ближайший год или два».

Источник: InterMedia