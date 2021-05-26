Netflix объявил о съемках первого российского сериала

Стриминг-сервис Netflix объявил о начале съемок первого оригинального российского сериала. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Компания снимет сериал «Анна К» по мотивам романа писателя Льва Толстого«Анна Каренина». Главную роль исполнит Светлана Ходченкова. Отмечается, что действие будет происходить в современной России, где светская львица, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга Каренина влюбляется в наследника алюминиевой империи Вронского.

«Перенести Анну Каренину в Россию XXI века и одновременно представить ее всему миру на ее родном (и многих других) языках с помощью чуда Netflix — для меня сбывшаяся мечта <…> Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину», — сказал сценарист Роман Кантор.

Отмечается, что «Анна К» станет первым сериалом, снятым российскими кинематографистами специально для Netflix. До этого сервис только покупал готовые проекты у российских продюсеров.

Как уточнили в российской продюсерской компании, это их первый опыт работы с Netflix, там надеются, что смогут донести новую адаптацию до зрителей и «тронуть сердца».

Съемки сериала пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Новая «Анна Каренина» выйдет на Netflix по всему миру, однако дату запуска пока не объявили.

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