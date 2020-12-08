Netflix: ответ британскому министру

Стриминговый сервис Netflix не планирует сопровождать каждую серию сериала «Корона» пояснением о том, что это художественный вымысел. Кроме того, сервис не видит в этом необходимости.

«Мы всегда представляли «Корону» в качестве драмы. Уверены в том, что наши зрители понимают, что это вымысел, лишь в общих чертах основанный на реальных событиях» Netflix

Напомним, что в конце ноября британский Оливер Дауден призвал Netflix сопровождать каждую серию «Короны» пояснением.

Первый сезон «Короны» вышел в эфир в 2016 году. Повествование начинается с 1947 года.

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