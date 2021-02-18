Новости Паутина

Netflix предлагает стипендию на учебу в Японии

Автор Эвелина Никанорова 29
Netflix аниме

Netflix предложил художникам стипендию на учебу в школе аниме в Токио. Об этом сообщает Hypebeast.

Курс создан совместно со студией Wit Studio. Учебную программу разработала Хитоми Татено, которая 25 лет работала в студии Ghibli, основанной Хаяо Миядзаки.

Стипендию получат всего 10 художников. Платформа оплатит не только обучение, но и покроет часть расходов студентов на проживание. Кандидаты должны соответствовать небольшому количество требований: им должно быть от 18 до 25 лет, и они должны уметь говорить по-японски на уровне «повседневной беседы».

Заявку на участие можно подать до 28 февраля. Курс пройдет с апреля по сентябрь этого года. Окончившие обучение будут работать над аниме-проектами Netflix.

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